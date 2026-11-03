Ο Πιερρακάκης καλεί τις χώρες της ευρωζώνης να καταθέσουν υποψηφιότητες για την διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ μέχρι 6 Νοεμβρίου - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάλεσε τις κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης να υποβάλουν έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου τις υποψηφιότητές τους για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών των 21 κρατών-μελών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις προτάσεις κατά την επόμενη συνεδρίασή τους, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου, μεταδίδει το Bloomberg.

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Η διαδικασία διαδοχής ενεργοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την επιστολή που απέστειλε στις 29 Οκτωβρίου η Λαγκάρντ προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενημερώνοντάς τον επισήμως για την απόφασή της να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση της.

Η Γαλλίδα επικεφαλής της ΕΚΤ αναμένεται να εγκαταλείψει το αξίωμα στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εννέα μήνες πριν από την επίσημη λήξη της θητείας της. Η πρόωρη αποχώρησή της επιταχύνει τις διεργασίες για την επιλογή του διαδόχου της, ανοίγοντας παράλληλα έναν κύκλο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η διαδοχή στην ΕΚΤ

Μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων συγκαταλέγονται ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας και νυν γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, καθώς και ο πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Νοτ.

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Και οι δύο διαθέτουν την ανοιχτή στήριξη των κυβερνήσεών τους. Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, είχε εκφράσει από τον Σεπτέμβριο την υποστήριξή του στον Ερνάντεθ ντε Κος, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό» διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει την ηγετική ικανότητα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να αναλάβει τα ηνία της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής.

Αντίστοιχα, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν, έχει ταχθεί υπέρ του Κλάας Νοτ, επισημαίνοντας τον πραγματισμό του, την ικανότητά του να συνεργάζεται με διαφορετικούς συνομιλητές, αλλά και την εμπειρία του από τη διοίκηση της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας σε ορισμένες από τις πιο σύνθετες οικονομικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Οι διαπραγματεύσεις για τις κορυφαίες θέσεις

Η επιλογή του νέου προέδρου της ΕΚΤ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της, καθώς αναμένεται επίσης η αποχώρηση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ στα τέλη του 2026 και η ολοκλήρωση, τον Μάιο του 2027, της θητείας του επικεφαλής οικονομολόγου της τράπεζας, Φίλιπ Λέιν.

Η χρονική σύμπτωση των αποχωρήσεων δημιουργεί περιθώρια για συνολικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με την κατανομή των τριών κορυφαίων θέσεων.

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Στη διαδικασία δεν θα μετρήσουν μόνο τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, αλλά και οι γεωγραφικές και πολιτικές ισορροπίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Την τελική απόφαση για τον διορισμό του νέου προέδρου θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, βάσει σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να έχει την υποστήριξη των χωρών της ευρωζώνης. Προηγουμένως, οι υποψηφιότητες θα συζητηθούν στο Eurogroup, προτού οι κυβερνήσεις προωθήσουν την επίσημη πρότασή τους στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.