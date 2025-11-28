Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup σήμερα, λίγες ώρες πριν την προθεσμία, που λήγει στις 5 μ.μ. ώρα Βρυξελλών.

Αυτό επισημαίνει δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg.

Aπό το υπουργείο δεν διαψεύδουν αλλά ούτε επιβεβαιώνουν προσώρας, ωστόσο οι πληροφορίες επιμένουν.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναμένεται να κάνει την ανακοίνωση για την υποψηφιότητα αργότερα σήμερα Παρασκευή, πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. (18:00 ώρα Ελλάδος) στις Βρυξέλλες.

Bloomberg: Πιερρακάκης για πρόεδρος του Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου.

Η αναζήτηση νέου επικεφαλής ακολουθεί την απροσδόκητη παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόνοχο, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους να είναι ο Βίνσεντ φαν Πετεγκέμ από το Βέλγιο και ο Κάρλος Κουέρπο από την Ισπανία, επισημαίνει το Bloomberg.

Ο υποψήφιος που θα επικρατήσει θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την G7 έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο ρόλος περιλαμβάνει, επίσης, τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο διεθνές Μέσο, η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί ένα από τα λίγα κράτη-μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμα του Politico την περασμένη εβδομάδα ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης μετέφερε το κλίμα από τις Βρυξέλλες για μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Κ. Πιερρακάκη: «Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ιδέα, επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της και ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας υπουργός που έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση στις συνεδριάσεις του Eurogroup και έχει ξεχωρίσει».

