Ο πατέρας του τον απήγαγε όταν ήταν μωρό και δεν ξαναείδε ποτέ τη μητέρα του -Στα 58 του ξαναβρήκε τον αδελφό του - iefimerida.gr

Δύο αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 58 χρόνια, καθώς τα χώρισε μία απαγωγή...

Πριν από 58 χρόνια, μια μητέρα έφευγε με τα δύο παιδιά της με τρένο από το Λονδίνο προκεμένου να ξεφύγει από τον κακοποιητή πατέρα τους.

Αυτός όμως την πρόλαβε, άρπαξε το ένα από τα δύο μωρά, μόλις 10 εβδομάδων και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα αυτή πέθανε και το παιδί της δεν το ξαναείδε ποτέ, ούτε αυτό την μητέρα του.

Κατάφερε όμως μετά από 58 χρόνια, να γνωρίσει επιτέλους τον αδελφό του.



Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μίλησαν σε ένα ντοκιμαντέρ της σειράς Long Lost Family («Οικογένεια που χάθηκε εδώ και καιρό»), στο βρετανικό κανάλι ITV και περιέγραψαν την στιγμή του χωρισμού.



«Η μαμά μου μού είπε ότι ανεβαίναμε σε ένα τρένο στον σταθμό του Πρέστον, όταν ο πατέρας έβαλε το χέρι του από το παράθυρο του βαγονιού και προσπάθησε να μας πάρει και τους δύο, αλλά εγώ ήμουν πίσω από τη μητέρα μου και δεν μπόρεσε να με φτάσει», διηγήθηκε ο Τρέβορ.

«Η μητέρα μου προσπάθησε να κατέβει, φώναζε να σταματήσουν, αλλά δεν τα κατάφερε και το τρένο ξεκίνησε με εμάς μέσα» πρόσθεσε.

H μητέρα των δύο αδελφων

Ο μικρότερος αδελφός του, ο Πίτερ Μακντόναλντ, είναι σήμερα 58 ετών και μεγάλωσε σε ανάδοχο σύστημα αφού ο πατέρας τον παρέδωσε σε ίδρυμα προτού γίνει έξι μηνών.

Πώς συναντήθηκαν τα δύο αδέλφια

Η ερευνητική ομάδα της εκπομπής του καναλιού κατάφερε να βρει τον Τρέβορ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η μητέρα τους πέθανε το 2008. Όπως είπε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, του ζήτησε να βρει τον μικρότερο αδελφό του.



«Δυσκολευόταν πολύ να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα, αλλά όταν αρρώστησε βαριά, άρχισε να μιλάει περισσότερο και μου είπε: "Βρες τον Πίτερ, σε παρακαλώ, ψάξε τον"».



Ο Πίτερ υιοθετήθηκε στα 6 του χρόνια και μόλις στα 14 έμαθε ότι είχε βιολογικό αδελφό.

«Όταν ο πατέρας μου με απήγαγε στον σταθμό του Πρέστον και με άρπαξε από τα χέρια της μητέρας μου, ήταν η τελευταία φορά που την είδα, και η τελευταία φορά που ήμουν με τον αδελφό μου, τον Τρέβορ. Από τότε ήθελα πάντα να τους ξαναβρώ».



Ο ένας αναζητούσε τον άλλον για δεκαετίες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Πίτερ, στα 58 του είναι χήρος, πατέρας δύο κοριτσιών και παππούς με 4 εγγόνια. Αποφάσισε να απευθυνθεί στην εκπομπή που έχει αντικείμενο την αναζήτηση/επανένωση συγγενών ή φίλων και η παραγωγή εντόπισε τρία άτομα που έμοιαζαν στο προφίλ αυτού που αναζητούσε. Ο ένας εκ των τριών ήταν ο Τρέβορ...



Ο Τρέβορ ζει στο Άκρινγκτον του Λάνκασαϊρ. Όταν του είπαν ότι ίσως είχαν βρει τον αδελφό του, συγκινήθηκε βαθιά.



«Το κάνω για εκείνον, για μένα και για τη μαμά μας, που θα ήταν περήφανη και για τους δύο. Ανυπομονούσα να τον γνωρίσω!», είπε ο 61χρονος σήμερα, που είναι ξυλουργός και ζει με τη σύντροφό του στο ανατολικό Λονδίνο.



«Η μητέρα μου δεν μιλούσε πολύ για εκείνον, αλλά όταν το έκανε πάντα αναρωτιόταν πώς να είναι· ποτέ δεν τον ξέχασε», πρόσθεσε με συγκίνηση.



Τελικά, τα δύο αδέλφια αγκαλιάστηκαν μετά από μισό αιώνα. «Συγκλονίστηκα γιατί ο Πίτερ μοιάζει πάρα πολύ με τη μητέρα μου», είπε ο Τρέβορ.



Ο Τρέβορ έδειξε φωτογραφίες της μητέρας τους στον Πίτερ, ο οποίος δεν ήξερε πώς έμοιαζε. Έμεινε άναυδος από την ομοιότητα.



«Επιτέλους είμαστε ξανά μαζί, και νιώθουμε μια αυτόματη σύνδεση· θα συναντιόμαστε όσο πιο συχνά γίνεται για να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο», πρόσθεσε.