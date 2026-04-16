﻿Βατικανό: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει τους σύγχρονους «τυράννους» και τη σπατάλη δισεκατομμυρίων σε πολέμους - iefimerida.gr

Με σκληρή γλώσσα από το Καμερούν, ο Πάπας Λέων κατήγγειλε ηγέτες που επενδύουν σε πολέμους, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος καταστρέφεται από «τυράννους».

Σφοδρή επίθεση κατά των ηγετών που δαπανούν τεράστια ποσά σε πολεμικές συγκρούσεις εξαπέλυσε ο Πάπας Λέων, δηλώνοντας ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους». Οι δηλώσεις του, που έγιναν από το Καμερούν, χαρακτηρίστηκαν ασυνήθιστα έντονες, ενώ συμπίπτουν με τη συνέχιση των φραστικών επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ποντίφικα.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, επέκρινε παράλληλα ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική ρητορική για να δικαιολογήσουν πολέμους, καλώντας σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας». Μίλησε στη μεγαλύτερη αγγλόφωνη πόλη του Καμερούν, όπου μια υποβόσκουσα σύγκρουση, σχεδόν δεκαετίας, έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες νεκρούς.

Σκληρή καταδίκη των ιθυνόντων των πολέμων

«Τα αφεντικά του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν πως χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψεις, αλλά συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν είναι αρκετή για να ανοικοδομήσεις», τόνισε ο ποντίφικας. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για τη βία και την καταστροφή, την ώρα που οι πόροι για την υγεία, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση παραμένουν δυσεύρετοι.

Αιχμές κατά πολιτικών ηγετών

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που ξεκίνησαν την παραμονή της περιοδείας του ποντίφικα σε τέσσερις χώρες της Αφρικής, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ιδιαίτερα στην αφρικανική ήπειρο, όπου ζει περισσότερο από το ένα πέμπτο των Καθολικών παγκοσμίως, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης.

Μήνυμα κατά της εργαλειοποίησης της θρησκείας

Ο Πάπας Λέων, ο οποίος διατήρησε χαμηλό προφίλ κατά τον πρώτο χρόνο του ποντιφικάτου του, έχει αναδειχθεί σε έντονο επικριτή των πολεμικών συγκρούσεων. Σήμερα καταδίκασε απερίφραστα όσους επικαλούνται τη θρησκεία για να δικαιολογήσουν τη βία.

«Αλίμονο σε εκείνους που χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σέρνοντας ό,τι είναι ιερό στο σκότος και τη ρυπαρότητα», δήλωσε, προσθέτοντας:

«Αυτός είναι ένας κόσμος που έχει αναποδογυριστεί, μια εκμετάλλευση του δημιουργήματος του Θεού που πρέπει να αποδοκιμαστεί και να απορριφθεί από κάθε έντιμη συνείδηση».

Λευκά περιστέρια. Μήνυμα Ειρήνης από τον Πάπα Λεών ΙΔ΄ /Φωτογραφία: AP