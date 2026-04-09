Ο πάπας Λέων XIV συμμετείχε σε χαλαρή επίδειξη μπασκετικού τρικ μαζί με τους Harlem Globetrotters [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πάπας Λέων XIV δοκίμασε το διάσημο τρικ με την περιστροφή της μπάλας μαζί με τους Harlem Globetrotters, και χάρισε χαμόγελα στο πλήθος.

Μπασκετικό τρικ κι ενθουσιασμένο το κοινό

Οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ σχετικές φωτογραφίες και βίντεο έγιναν γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Η απρόσμενη αυτή σκηνή έδειξε τη χαλαρή πλευρά του ποντίφικα και τη σύνδεση της Εκκλησίας με τις απλές χαρές της καθημερινότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Χάρλεμ εκπαιδεύουν Πάπα, σε μπασκετικά τρικ. Το 2015, ο πάπας Φραγκίσκος απέδειξε ότι η θρησκεία και το χαμόγελο πάνε χέρι-χέρι, αρκεί να έχεις ανοιχτή καρδιά.

Harlem Globetrotters - Ποιοι είναι﻿

Οι Harlem Globetrotters είναι μια διάσημη αμερικανική ομάδα μπάσκετ, γνωστή όμως όχι για την συμμετοχή της σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, αλλά για την ψυχαγωγία που προσφέρουν κάνοντας θεαματικά τρικ με την μπάλα. Συνδυάζουν αθλητισμό, χιούμορ και θεατρικότητα, κάνοντας εντυπωσιακά καρφώματα, περιστροφές και κωμικά σκετς, ενώ περιοδεύουν παγκοσμίως. Στην ουσία, είναι αυτό που αποκαλούμε «καλλιτεχνικό μπάσκετ».