Ο Παναμάς ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία - iefimerida.gr

Ο Παναμάς ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις, υπό τον φόβο διείσδυσης ένοπλων οργανώσεων.

Σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σύνορά του με την Κολομβία προχώρησε την Κυριακή ο Παναμάς, μετά τις δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων και προκάλεσαν τον θάνατο ενός αστυνομικού και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ανθρώπων.

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Η απόφαση της παναμαϊκής κυβέρνησης έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων που είχαν επιχειρήσει να υποβαθμίσουν τις ανησυχίες για πιθανή διείσδυση κολομβιανών οργανώσεων στην επικράτεια της χώρας.

Ενισχύονται οι δυνάμεις στη μεθόριο

Το υπουργείο Ασφαλείας του Παναμά ανακοίνωσε ότι πράκτορες της υπηρεσίας φύλαξης των συνόρων (SENAFRONT) και της αεροναυτικής υπηρεσίας (SENAN) ενισχύουν την παρουσία τους στη μεθόριο, αυξάνοντας την «παρακολούθηση και τον έλεγχο της επικράτειας».

Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γενικός διευθυντής της SENAFRONT, Λάρι Σολίς, στόχος είναι να «αποκλειστούν όλες οι ακτές» και «τα σύνορά μας», καθώς και να «καταπολεμηθούν άμεσα οργανώσεις που διαπράττουν αδικήματα».

Στο μικροσκόπιο Clan del Golfo και ELN

Οι ανησυχίες στον Παναμά αφορούν κυρίως το ενδεχόμενο εγκληματικές οργανώσεις, όπως το καρτέλ Clan del Golfo, αλλά και αντάρτες του ELN, να επιχειρήσουν να περάσουν στην παναμαϊκή επικράτεια μέσω της ζούγκλας του Νταριέν, σε περίπτωση αναζωπύρωσης των συγκρούσεων στην Κολομβία.

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Ο Παναμάς και η Κολομβία μοιράζονται σύνορα μήκους 266 χιλιομέτρων στην περιοχή του Νταριέν, μια ιδιαίτερα δύσβατη ζούγκλα, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει οδικό δίκτυο.

Είχε υποβαθμίσει τις ανησυχίες η κυβέρνηση

Μόλις την περασμένη Δευτέρα, ο υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας του Παναμά, Φρανκ Αμπρέγο, είχε εμφανιστεί καθησυχαστικός σχετικά με το ενδεχόμενο διείσδυσης οργανώσεων από την Κολομβία.

«Δεν υπάρχει αληθινή πληροφορία κανενός τύπου (...) πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την εξάπλωση (κλίματος) φόβου», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρχές των δύο χωρών.

Σε εξέλιξη στρατιωτικά γυμνάσια για τη Διώρυγα

Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σύνορα ανακοινώθηκε ενώ ο Παναμάς συμμετέχει, μαζί με περίπου 20 ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, σε στρατιωτικά γυμνάσια για την υπεράσπιση της Διώρυγας του Παναμά.

Στην τελετή λήξης των ασκήσεων, την ερχόμενη Πέμπτη, αναμένεται να παραστεί ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.