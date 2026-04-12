Ουγγαρία: Ο Όρμπαν συνεχάρη τον Μάγιαρ για τη νίκη του στις εκλογές -Τι αναφέρει στην ανάρτησή του - iefimerida.gr

Ο Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε ότι δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τον Βίκτορ Όρμπαν για την νίκη του στις εκλογές της Ουγγαρίας.

Ο άλλοτε ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλώνει ότι ο Όρμπαν συγχαίρει το κόμμα του για τη «νίκη» του.



Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μάγιαρ έγραψε: «Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μας συγχαίρει τηλεφωνικά για τη νίκη μας».

Ο Όρμπαν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ο ίδιος το γεγονός.

Η ανάρτηση του Μάγιαρ

Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αναμένεται να κερίδσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.