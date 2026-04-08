Η άγνωστη συνομιλία Πούτιν-Όρμπαν που αποκαλύφθηκε -Ο μύθος του Αισώπου του Ούγγρου για να βοηθήσει τον Ρώσο πρόεδρο - iefimerida.gr

Το παρασκήνιο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας του Βίκτορ Όρμπαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον περασμένο Οκτώβριο, που αποκαλύπτει τη στενή τους σχέση, φέρνει στο φως το Bloomberg.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αποκαλύπτεται τηλεφωνική συνομιλία Όρμπαν-Πούτιν, όπου ο Όρμπαν προσφέρεται να βοηθήσει τον Πούτιν ως «ποντίκι» για να οργανώσει σύνοδο κορυφής στην Βουδαπέστη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν, εν μέσω εκλογών, προωθεί την αντίθεσή του στην Ουκρανία, ενώ η κυβέρνησή του εμποδίζει την οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο και συνεχίζει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας παρά τις κυρώσεις της ΕΕ.

Στην συνομιλία συζητήθηκε η πιθανότητα διεξαγωγής συνόδου ΗΠΑ-Ρωσίας στην Βουδαπέστη, με τον Όρμπαν να δηλώνει πρόθυμος να προετοιμάσει το έδαφος, αλλά η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω διαφωνιών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία αναδεικνύει τη φιλία Όρμπαν-Πούτιν και την ιδιαίτερη στρατηγική της Ουγγαρίας, προκαλώντας ανησυχίες στην ΕΕ για τη θέση της χώρας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

O Ούγγρος πρωθυπουργός προσφέρθηκε να παίξει ρόλο «ποντικιού» για να βοηθήσει το στριμωγμένο ρωσικό «λιοντάρι» φιλοξενώντας στη Βουδαπέστη σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Χθες η φιλία μας ανέβηκε σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορώ να βοηθήσω με κάθε τρόπο», είπε ο Όρμπαν στον Πούτιν σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής συνομιλίας τους γύρω στο μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου, που έδωσε στη δημοσιότητα η ουγγρική κυβέρνηση και την οποία ανέλυσε το Bloomberg.

«Σε κάθε θέμα που μπορώ να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σας», πρόσθεσε ο Όρμπαν, αναφερόμενος στον μύθο του Αισώπου με το ποντίκι που απελευθερώνει ένα λιοντάρι που είχε πιαστεί σε δίχτυ, αφού προηγουμένως το αρπακτικό είχε αφήσει ελεύθερο το τρωκτικό. Το σχόλιο προκάλεσε γέλιο στον Πούτιν, μεταδίδει το πρακτορείο.

Η αποκάλυψη της συνομιλίας αυτής έρχεται καθώς οι Ούγγροι ετοιμάζονται για εκλογές, με δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να χάσει την εξουσία μετά από 16 χρόνια. Η ουγγρική κυβέρνηση αντιτίθεται στη βοήθεια προς την Ουκρανία και ο Όρμπαν παρουσιάζει στην καμπάνια του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως εχθρό της Ουγγαρίας.

Η φιλία και η συνεργασία Όρμπαν-Πούτιν

Ο Όρμπαν περιέγραψε τη φιλία του με τον Πούτιν ως στενότερη από την πρώτη τους γνωριμία στην Αγία Πετρούπολη το 2009: «Όσο περισσότερους φίλους κάνουμε, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να αντισταθούμε στους αντιπάλους μας». Ο Πούτιν επαίνεσε τη «ανεξάρτητη και ευέλικτη» στάση της Ουγγαρίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας: «Δεν κατανοούμε πώς μια τόσο ισορροπημένη θέση παράγει αντίθετα επιχειρήματα».

Η τηλεφωνική συνομιλία έρχεται μετά από αποκαλύψεις ότι ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο ενημέρωνε τακτικά τη Μόσχα για συζητήσεις της ΕΕ και προσπαθούσε να αφαιρέσει την αδελφή Ρώσου δισεκατομμυριούχου από τη λίστα κυρώσεων της Ένωσης.

Εκλογικό φόντο και πολιτική στήριξης της Ρωσίας

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, έχει δεσμευτεί ότι θα επαναφέρει την Ουγγαρία στον ευρωπαϊκό κεντρικό δρόμο και μακριά από τη Μόσχα αν κερδίσει στις εκλογές.

Ο Όρμπαν, αντίθετα, έχει αναγάγει την αντίθεση προς την Ουκρανία σε βασικό μήνυμα της προεκλογικής εκστρατείας του. Η κυβέρνησή του εμποδίζει δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ στο Κίεβο και έχει κατασχέσει πρόσφατα χρήματα που μεταφέρονταν από την Αυστρία στην Ουκρανία μέσω Ουγγαρίας. Η τελευταία συνεχίζει να εισάγει ρωσική ενέργεια, ενώ η ΕΕ τη σταδιακά καταργεί.

Η πιθανότητα συνόδου ΗΠΑ-Ρωσίας στη Βουδαπέστη

Η κύρια ατζέντα της συνομιλίας ήταν η δυνατότητα διεξαγωγής συνόδου ΗΠΑ-Ρωσίας στη Βουδαπέστη.

«Εκφράζω τη διάθεσή μου να προετοιμάσω το έδαφος για μια πιθανή σύνοδο Ρωσίας-ΗΠΑ στη Βουδαπέστη», είπε ο Όρμπαν, με τον Πούτιν να προτείνει τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης συνάντησης των ΥΠΕΞ Ρωσίας και ΗΠΑ, Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο, πριν καθοριστεί το «κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης».

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία ήταν ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα κατάλληλη για τη σύνοδο και συμφώνησε με τον Τραμπ ότι ήταν κατάλληλο μέρος, δεδομένης της φιλίας του Όρμπαν με αμφότερους τους ηγέτες. Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε τελικά λόγω διαφωνιών σχετικά με τις απαιτήσεις της Ρωσίας για την Ουκρανία.

Στιγμιότυπα της συνομιλίας

Η κλήση ξεκίνησε με τον Όρμπαν να εύχεται χρόνια πολλά στον Πούτιν για τα 73α γενέθλιά του. Ο Πούτιν σχολίασε: «Γυμνάζομαι, κάνω και σκι. Ξέρω ότι παίζεις ποδόσφαιρο». Ο Όρμπαν απάντησε: «Προσπαθώ», με τους δύο ηγέτες να ξεσπούν σε γέλια.

Η συνομιλία έκλεισε με τον ένα να ρωτά τον άλλο για την υγεία του και ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποχαιρέτησε στα ρωσικά τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία υπογραμμίζει όχι μόνο την προσωπική φιλία Όρμπαν - Πούτιν αλλά και τη στρατηγική προσέγγιση της Ουγγαρίας σε διεθνές επίπεδο, εντείνοντας τις ανησυχίες της ΕΕ για τη θέση της χώρας στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία.