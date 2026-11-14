Απίστευτος οδηγός περνούσε από τα διόδια για 16 χρόνια χωρίς να πληρώνει -Τι έλεγε στους υπαλλήλους

Ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα αρνητών πληρωμής διοδίων ήταν ένας οδηγός που περνούσε επί 16 ολόκληρα χρόνια από σταθμό, χωρίς να βάζει το χέρι του στην τσέπη.

Ένας έμμεσος φόρος ο οποίος καταβάλλεται για τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων είναι τα διόδια, που κατά καιρούς έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, με αποκορύφωμα το κίνημα «Δεν πληρώνω».﻿

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