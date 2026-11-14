 Απίστευτος οδηγός περνούσε από τα διόδια για 16 χρόνια χωρίς να πληρώνει -Τι έλεγε στους υπαλλήλους
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτος οδηγός περνούσε από τα διόδια για 16 χρόνια χωρίς να πληρώνει -Τι έλεγε στους υπαλλήλους

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Σταθμός διοδίων
Σταθμός διοδίων

Ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα αρνητών πληρωμής διοδίων ήταν ένας οδηγός που περνούσε επί 16 ολόκληρα χρόνια από σταθμό, χωρίς να βάζει το χέρι του στην τσέπη.

Ένας έμμεσος φόρος ο οποίος καταβάλλεται για τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων είναι τα διόδια, που κατά καιρούς έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, με αποκορύφωμα το κίνημα «Δεν πληρώνω».﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ διόδια Ισπανία παραβάτης οδηγός carandmotor.gr

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα