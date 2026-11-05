Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο πλευρό του Βανς κατά του πολέμου στο Ιράν -Το εκλογικό στραπάτσο φέρνει ρήγμα στο στρατόπεδο Τραμπ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συντάχθηκε δημόσια με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος άσκησε κριτική στον πόλεμο κατά του Ιράν, η οποία σύμφωνα με αναγνώσεις αποτελεί αιχμή στον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, με τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Η εκτίναξη των τιμών της βενζίνης, οι επιπτώσεις των δασμών και η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκλογικής δυσαρέσκειας, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα.

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«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος»

Καθώς γίνονταν γνωστά τα αποτελέσματα, ο Τζέι Ντι Βανς προχώρησε σε μια εκτενή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αποδίδοντας ευθέως την εκλογική ήττα στη σύγκρουση με το Ιράν, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ, επιχειρούσε να πάρει αποστάσεις από την εκλογική ήττα, τονίζοντας πως δεν ήταν ο ίδιος υποψήφιος.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», έγραψε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος, ο οποίος θεωρείται ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Βανς κάλεσε, παράλληλα, όσους υποστήριξαν τη στρατιωτική επέμβαση να αναλάβουν την ευθύνη για το πολιτικό κόστος της απόφασης. «Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτό είναι έντιμο», ανέφερε.

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Η τοποθέτησή του βρήκε σύμμαχο τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αντέδρασε θετικά στην ανάρτηση, γράφοντας ότι συμφωνεί με «κάθε λέξη» και συνοδεύοντας το σχόλιό του με τρία emoji που συμβολίζουν την απόλυτη επιδοκιμασία.

Η έμμεση κριτική του Βανς

Ο αντιπρόεδρος, σύμφωνα με την εκτίμηση του CNN, άσκησε εμμέσως κριτική στη στρατηγική του προέδρου Τραμπ, αναγνωρίζοντας ότι το οικονομικό μήνυμα της κυβέρνησης δεν έπεισε τους ψηφοφόρους και επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτέλεσε βασικό λόγο της εκλογικής συντριβής.

Όπως υποστηρίζει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η παρέμβασή του ήρθε σε αντίθεση με τη στάση του Τραμπ, ο οποίος, την ώρα που ο αντιπρόεδρός του αναζητούσε διέξοδο από την εκλογική κρίση, πανηγύριζε για την τοποθέτηση της τελευταίας δοκού στην κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Παρά τις εμφανείς διαφοροποιήσεις, ο Βανς επιχείρησε στη συνέχεια να υποβαθμίσει τις εντυπώσεις περί ρήξης με τον πρόεδρο, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ο Τραμπ χαρακτήριζε την τοποθέτησή του «καλή».

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Τζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία AP

Ο Τραμπ υπερασπίζεται την πολιτική του

Η παρέμβαση του Βανς έγινε λίγο πριν από την άφιξή του στον Λευκό Οίκο, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε ιδιωτικές συναντήσεις με τον πρόεδρο, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, παρέμεινε αρχικά μακριά από τις δημόσιες εμφανίσεις, προτού καλέσει τους δημοσιογράφους στην αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς για το εκλογικό αποτέλεσμα, o Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος συνέβαλε στην ήττα των Ρεπουμπλικανών. «Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε, σπεύδοντας ωστόσο να υπερασπιστεί την απόφασή του. «Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα. Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στο Fox News χθες, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτέλεσαν αρνητική συνέπεια του πολέμου και κόστισαν στους Ρεπουμπλικανούς στις κάλπες. «Το καταλαβαίνω, αν και δεν συμφωνώ... Είναι ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα για ένα μακροπρόθεσμο όφελος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης προκλήθηκε από το Ιράν», υποστήριξε.

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Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα ο Βανς να διεκδικήσει την προεδρία το 2028, ο Τραμπ απάντησε με νόημα: «Ίσως να μην είναι υποψήφιος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι υποψήφιος».

Nτόναλντ Τραμπ / AP

Οι εσωτερικές επιφυλάξεις και το κόστος του πολέμου

Η Daily Mail σε σημερινό της ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι ο Βανς είχε εκφράσει κατ' ιδίαν τις αντιρρήσεις του στον Τραμπ πριν από την έναρξη του πολέμου, περιορίζοντας ωστόσο για μεγάλο διάστημα τη δημόσια κριτική του. Παράλληλα, είχε ζητήσει από τους υποστηρικτές του προέδρου να επιδείξουν υπομονή, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα εξελισσόταν σε έναν ακόμη μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως εκείνοι στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Επιφυλάξεις είχε εκφράσει ιδιωτικά και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επίσης είχε συμβουλεύσει τον Τραμπ να κινηθεί προσεκτικά. Ωστόσο, απέφυγε τις συχνές δημόσιες τοποθετήσεις για την επιχείρηση, όταν έγινε σαφές ότι δεν θα ολοκληρωνόταν τόσο γρήγορα όσο είχε αρχικά προβλέψει ο πρόεδρος.



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Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ /AP

Η δυσαρέσκεια των μετριοπαθών ψηφοφόρων

Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Τραμπ περιόδευσε σε ολόκληρη τη χώρα, καλώντας τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος. Μετά την ήττα, ωστόσο, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα. «Δεν μου αρέσει να το θεωρώ ήττα για εμένα. Δεν ήμουν υποψήφιος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απλώς δεν του άρεσαν οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εκλογές.

Τα στοιχεία της αναμέτρησης δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί ενίσχυσαν την απήχησή τους στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, ιδιαίτερα σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, όπου κέρδισαν έδρες που προηγουμένως κατείχαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Περίπου τα δύο τρίτα των μετριοπαθών ψηφοφόρων στήριξαν τον Δημοκρατικό υποψήφιο στην εκλογική τους περιφέρεια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, περίπου οκτώ στους δέκα μετριοπαθείς εκτίμησαν ότι το Κογκρέσο δεν ασκεί επαρκή έλεγχο στην προεδρία, ενώ αντίστοιχα υψηλό ποσοστό δήλωσε ότι αντιμετώπισε τουλάχιστον μέτριες οικονομικές δυσκολίες τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας του πληθωρισμού.