Ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει σήμερα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, λέει υπουργός του Ισραήλ - iefimerida.gr

Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία σε επίπεδο κορυφής με τον Λίβανο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συνομιλήσει σήμερα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, όπως δήλωσε η υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας Γκίλα Γκαμλιέλ στο Army Radio.

Η συνομιλία θα πραγματοποιηθεί «μετά από τόσα χρόνια πλήρους διακοπής του διαλόγου μεταξύ των δύο κρατών, και ελπίζουμε ότι αυτή η κίνηση θα οδηγήσει τελικά στην ευημερία», ανέφερε.

Η δήλωση της Γκαμλιέλ, μέλους του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνομιλήσουν σήμερα. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε στην ανάρτησή του ποιοι ηγέτες επρόκειτο να συνομιλήσουν.

Κρίσιμη επαφή για εκεχειρία στον Λίβανο

Μετά την ανάρτηση του Τραμπ, πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα δεν γνώριζε για καμία επικείμενη επαφή με το Ισραήλ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον, σε μια συνάντηση που αποτελεί την υψηλότερου επιπέδου συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών μέχρι σήμερα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αναφορών ότι θα μπορούσε να συμφωνηθεί σύντομα εκεχειρία στη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, τη λιβανέζικη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.