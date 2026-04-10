Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Ισπανία για διπλωματικό πόλεμο -«Όποιος μας επιτίθεται θα πληρώσει άμεσα το τίμημα» - iefimerida.gr

Ο Νετανιάχου κατηγορεί την Ισπανία για διπλωματικό πόλεμο -«Όποιος μας επιτίθεται θα πληρώσει άμεσα το τίμημα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία: AP
Για διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ κατηγόρησε την Ισπανία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» κατά του Ισραήλ θα πληρώσουν «άμεσο τίμημα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την απομάκρυνση της Ισπανίας από το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων (CMCC) στην Κιριάτ Γκατ.

Το CMCC επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ισπανία διατηρούσε μόνιμη παρουσία στην έδρα του, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στους «Times of Israel».

«Το Ισραήλ δεν θα μείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF — τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», συνέχισε ο Νετανιάχου.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης έχουν επιδεινωθεί, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εξέφραζε ολοένα και μεγαλύτερη οργή και απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα, η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ, ενώ αυτή την εβδομάδα έστειλε εκ νέου τον πρέσβη της στο Ιράν.

«Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί σε τρομοκρατικά καθεστώτα, όποιοι κι αν είναι, δεν θα είναι εταίροι μας όσον αφορά το μέλλον της περιοχής», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή την υποκρισία και την εχθρότητα», κατέληξε. «Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα.»

