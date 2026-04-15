Αμήχανη στιγμή: Ο νέος Ούγγρος πρωθυπουργός Μάγιαρ εντοπίζει τον Όρμπαν σε μπαλκόνι του προεδρικού μεγάρου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ είχε σήμερα μία απρόσμενη «συνάντηση» με τον Βίκτορ Ορμπάν, στο προεδρικό μέγαρο.

Μετά την θριαμβευτική νίκη του στις εκλογές της Κυριακής, ο Μάγιαρ πήγε στην προεδρική κατοικία για να ζητήσει από τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί.

Καθώς τον ξεναγούσαν στους χώρους του μεγάρου, ο Πέτερ Μάγιαρ εντόπισε σε ένα από τα μπαλκόνια τον απερχόμενο Όρμπαν να χαλαρώνει, περπατώντας στον ήλιο και διαβάζοντας κάποια έγγραφα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάγιαρ, έκπληκτος, σηκώνει τα χέρια του για να τον χαιρετήσει λέγοντας: «Απόλυτα κινηματογραφικό».

Ο Βίκτορ Όρμπαν ωστόσο, λόγω ίσως και της απόστασης, δεν φάνηκε να τον προσέχει.

Αργότερα, ο Μάγιαρ ανέβασε το βίντεο στα social media και ζήτησε από τους ακολούθους του να μαντέψουν τι διάβαζε ο απερχόμενος πρωθυπουργός: μια αποχαιρετιστήρια ομιλία, ένα άρθρο για το «εθνικό άθλημα» ή μια δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάγιαρ: Ζήτησα από τον πρόεδρο της χώρας να παραιτηθεί, σε αντίθετη περίπτωση θα απομακρυνθεί

Κατά την έξοδό του από το προεδρικό μέγαρο, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ να παραιτηθεί, καθώς «στα μάτια του ουγγρικού λαού δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα του ουγγρικού έθνους και να διαφυλάξει τον σεβασμό των νόμων».

Αν ο πρόεδρος δεν αποχωρήσει, η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το ουγγρικό σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Ορμπαν, είτε πρόκειται για τον Γενικό Εισαγγελέα είτε πρόκειται για τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου».

Σύμφωνα με τον Πίτερ Μαγιάρ, ο Σούλιοκ απάντησε «με αινιγματικό τρόπο» στο αίτημα, δηλώνοντας ότι θέλει να εξετάσει «τα επιχειρήματα υπέρ της αποχώρησής του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας είπε ότι θα συγκαλέσει σε σώμα την εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας στις αρχές του Μαΐου και ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση θα του αναθέσει τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η οποία θα είναι σε θέση να ορκιστεί στα μέσα του Μαΐου ή λίγο νωρίτερα.

Χάρη στην ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που εξασφάλισε το κόμμα Tisza στις εκλογές της Κυριακής, με 138 εκ των 199 έδρες, ο Πίτερ Μαγιάρ είναι σε θέση να τροποποιήσει το Σύνταγμα απαλλάσσοντας την ουγγρική πολιτεία από τα προσκόμματα με τα οποία ο Βίκτορ Ορμπαν έχει φροντίσει να ναρκοθετήσει την λειτουργία των θεσμών.