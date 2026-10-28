Λύθηκε το μυστήριο με τον Φλάβιο Μπολσονάρου: Προσγειώθηκε στο Μαϊάμι μαζί με την οικογένειά του - iefimerida.gr

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου προσγειώθηκε στo Μαϊάμι, αφού εγκατέλειψε τη Βραζιλία μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κυβέρνηση Τραμπ, γνωρίζοντας την 24ωρη προθεσμία για την παράδοση του διαβατηρίου του, διαβεβαίωσε τον Φλάβιο Μπολσονάρου ότι θα του επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ. Για τον σκοπό αυτό, εκδόθηκαν βίζες για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η φυγή του Μπολσονάρου πραγματοποιήθηκε μέσω Αργεντινής, παρά τις αρχικές διαψεύσεις. Οι αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν τελικά ότι εισήλθε νόμιμα και επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τον Ισημερινό, ακολουθώντας το σχέδιο πτήσης του.

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας είχε διατάξει τον Μπολσονάρου να παραδώσει το διαβατήριό του. Η μη συμμόρφωσή του, παρότι δεν εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκδοσή του, σύμφωνα με νομικούς αναλυτές.

Ο νικητής των εκλογών Λούλα χαρακτήρισε «επαίσχυντη» τη φυγή του Μπολσονάρου, ενώ η κίνηση αυτή αιφνιδίασε ακόμη και το ίδιο του το κόμμα. Η αποχώρησή του συγκρίνεται με την αντίστοιχη του πατέρα του το 2022.

Πηγή από τη Βραζιλία, που βρίσκεται κοντά στον Μπολσονάρου, δήλωσε ότι ο πολιτικός φοβόταν πως θα συλληφθεί στη χώρα του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έρευνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας για φερόμενες πράξεις διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Σύμφωνα με το CNN που επικοινώνησε εκπρόσωπο του Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε την είσοδο του Μπολσονάρου στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εκλογική του ήττα.

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Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ γνώριζαν τη Δευτέρα ότι ο Μπολσονάρου είχε στη διάθεσή του περίπου 24 ώρες για να παραδώσει το διαβατήριό του και διαβεβαίωσαν τον ηττημένο υποψήφιο για την προεδρία της Βραζιλίας ότι θα του επιτρεπόταν η είσοδος στις ΗΠΑ, δήλωσε ο σύμβουλος.

«Λοιπόν, θα το ενέκρινα. Νομίζω ότι είναι καλοί άνθρωποι. Οι εκλογές ήταν πολύ παράξενες και τις θεώρησα απαίσιες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Τέξας.

Μάλιστα, οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν εκδώσει βίζες στον Μπολσονάρου και στα μέλη της οικογένειάς του, δήλωσαν νωρίτερα στο CNN δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

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Το θρίλερ πίσω από τη φυγή του

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ και ο Μπολσονάρου είχαν απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία πριν από την αναχώρηση του Βραζιλιάνου πολιτικού.

Οι εικασίες σχετικά με τις κινήσεις του εντάθηκαν αφότου το αργεντίνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Infobae μετέδωσε ότι ο υποψήφιος Βραζιλιάνος πρόεδρος με στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, είχε εγκαταλείψει τη Βραζιλία μέσω Αργεντινής. Αρχικά, η κυβέρνηση της Αργεντινής δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «δεν έχει κανένα αρχείο εισόδου του Φλάβιο Μπολσονάρου» στη χώρα.

Ωστόσο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώρα Αργεντινής, το υπουργείο Μετανάστευσης της χώρας ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ο Μπολσονάρου και η οικογένειά του είχαν εισέλθει στην Αργεντινή από τη Βραζιλία αργά το βράδυ της Τρίτης, τοπική ώρα, και λίγο αργότερα είχαν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης τους.

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Το υπουργείο πρόσθεσε ότι είχαν εισέλθει στην Αργεντινή με «έγκυρα έγγραφα» και χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε «νομικό κώλυμα». Το CNN επικοινώνησε με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού ζητώντας σχόλιο.

Στο μικροσκόπιο της βραζιλιάνικης Δικαιοσύνης ο Μπολσονάρου

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεξάντρ ντε Μοράες, διέταξε τη Δευτέρα τον Μπολσονάρου να παραδώσει τα διαβατήριά του εντός 24 ωρών.

Ο Μπολσονάρου δήλωσε ότι αστυνομικοί τον είχαν ενημερώσει αυτοπροσώπως για τη δικαστική εντολή και του είχαν γνωστοποιήσει ότι του απαγορευόταν να εγκαταλείψει τη Βραζιλία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα, ο γερουσιαστής αρνήθηκε ότι σκόπευε να διαφύγει από τη χώρα.

Μία από τις υποθέσεις που διερευνώνται αφορά πιθανές παρανομίες σε διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχημάτων, ενώ μια άλλη σχετίζεται με την παραγωγή της βιογραφικής ταινίας για τον πατέρα του, με τίτλο «Dark Horse». Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, η παραγωγή της ταινίας περιλάμβανε χρηματοδότηση από την Banco Master, μια τράπεζα που έχει πλέον καταρρεύσει και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχήματος τύπου Πόντσι, ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2025. Ο Μπολσονάρο αρνείται κάθε αδίκημα.

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Κατά την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, δεν εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο, σύμφωνα με νομικούς αναλυτές, η μη συμμόρφωσή του με τις δικαστικές εντολές για την παράδοση των διαβατηρίων του θα μπορούσε να αποτελέσει επαρκή λόγο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Δεξιοί στην εξορία

Με την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, ο Μπολσονάρου προστίθεται στη μεγάλη κοινότητα Βραζιλιάνων συντηρητικών που ζουν στην εξορία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ο αδελφός του, Εντουάρντο, ο πρώην επικεφαλής των βραζιλιάνικων μυστικών υπηρεσιών Αλεξάντρε Ραμαζέμ και ο podcaster Πάουλο Φιγκεϊρέδο.

Λίγο πριν από τον δεύτερο γύρο των εκλογών, ο Εντουάρντο είχε υποστηρίξει ότι ο Φλάβιο θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία σε περίπτωση αποτυχίας της προεδρικής του υποψηφιότητας. Την Τρίτη, ωστόσο, ο Εντουάρντο χαρακτήρισε «ψέμα» τις φήμες ότι ο αδελφός του είχε φύγει από τη χώρα.

Το ταξίδι του Φλάβιο θυμίζει τις κινήσεις του πατέρα του μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022. Λίγο μετά την εκλογική του ήττα, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου κατέφυγε στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου παρέμεινε για τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκατοντάδες υποστηρικτές του εισέβαλαν στα κέντρα εξουσίας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Κογκρέσο και στο προεδρικό μέγαρο, σε μια επίθεση που θύμισε την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021.

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Οι προσπάθειες του Μπολσονάρο και των συμμάχων του να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2022 οδήγησαν στην καταδίκη του πρώην προέδρου σε 27 χρόνια φυλάκισης. Ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της οικογένειας Μπολσονάρου, επέβαλε προσωρινά δασμούς στη Βραζιλία ως απάντηση στην ποινική δίωξη του Ζαΐχ.

Η αναχώρηση του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία σημειώθηκε αμέσως μετά την αιφνιδιαστική ήττα του από τον Λούλα το Σαββατοκύριακο. Ο συντηρητικός πολιτικός θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, ωστόσο ο Λούλα κατάφερε να επικρατήσει την Κυριακή, συγκεντρώνοντας 4,4 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους στον δεύτερο γύρο.

Η αντίδραση του Λούλα και η αμηχανία στο στρατόπεδο Μπολσονάρο

Ο Λούλα δήλωσε την Τρίτη, ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του, ότι η φυγή του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία ήταν «επαίσχυντη» και ότι ο αντίπαλός του θα μπορούσε να είχε παραμείνει στη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους κατηγόρους του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Δυστυχώς, αυτή είναι η οικογένεια Μπολσονάρου. Η Βραζιλία είναι η δεύτερη πατρίδα τους. Η πρώτη τους πατρίδα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

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Αρχικά, ο Μπολσονάρου αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ήττα του από τον Λούλα, ανακοινώνοντας ότι η ομάδα του θα ζητούσε την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα άλλαξε στάση λίγες ημέρες αργότερα. «Αναγνωρίζουμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών», δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος, Βαλντεμάρ Κόστα Νέτο, σύμφωνα με το CNN Brasil. «Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι τα ζητήματα που τέθηκαν πρέπει να αποσαφηνιστούν πλήρως».

Η αποχώρηση του ηττημένου υποψηφίου για την προεδρία φάνηκε να αιφνιδιάζει ακόμη και το ίδιο του το κόμμα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του διευθυντή της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Είμαστε έκπληκτοι, επειδή χθες συζητούσαμε την ανάγκη ο Φλάβιο, δεδομένου ότι έλαβε περίπου 60 εκατομμύρια ψήφους, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιπολίτευση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ροτζέριο Μαρίνιο.