Ο Μπολσονάρου καταγγέλλει εκλογική νοθεία και πολιτική δίωξη στη Βραζιλία: «Εγώ είμαι ο αληθινός εκλεγμένος Πρόεδρος της Βραζιλίας» - iefimerida.gr

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου με μία τρισέλιδη επιστολή στον βραζιλιάνικο λαό και τη διεθνή κοινότητα, υποστήριξε ότι είναι ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας και ότι η εκλογική διαδικασία αλλοιώθηκε προς όφελος του Λούλα.

Ο Μπολσονάρου, που τράπηκε σε φυγή στις ΗΠΑ αμέσως αφού είχε ανοίξει σε βάρος του υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ισχυρίζεται ότι υπήρξε εκλογική νοθεία, παραβίαση των εκλογικών κανόνων και κατάχρηση πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, γεγονότα που, κατά τον ίδιο, δικαιολογούν την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος.

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Παράλληλα, καταγγέλλει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλοι κρατικοί θεσμοί χρησιμοποιούνται ως εργαλεία πολιτικής δίωξης, με στόχο τη φίμωση των αντιπάλων του καθεστώτος.

Υποστήριξε επίσης ότι απειλείται με περιοριστικά μέτρα, όπως η κατάσχεση του διαβατηρίου του, η ηλεκτρονική επιτήρηση και ο κατ’ οίκον περιορισμός, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, δεν εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Παράλληλα, δίνει εξηγήσεις για τους λόγους που μετέβη στις ΗΠΑ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Η δήλωση Μπολσονάρου

«Απευθύνομαι στον βραζιλιάνικο λαό και στην διεθνή κοινότητα ως ο αληθινός εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας.

Πρώτα απ' όλα, ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Μιλέι για το θάρρος, την αίσθηση δικαιοσύνης και νομιμότητας, τον Πρόεδρο Τραμπ και τον υπέροχο αμερικανικό λαό για την υποδοχή τους. Αυτή είναι μια γη ελευθεριών και αδελφών που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες με τους καλούς ανθρώπους της πατρίδας μου. Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι μεγάλος υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης.

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Την Κυριακή το βράδυ, είδα με αποτροπιασμό μια εκλογική απάτη να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια μου. Η παράνομη και παράνομη δράση του πρώην δικηγόρου του Λούλα επέτρεψε να πραγματοποιηθεί μια μαθηματική αδυνατότητα και ο Λούλα να προσθέσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια ψήφους από τον πρώτο στον δεύτερο γύρο. Μια απόφαση του STF, που υπερέβη την αρμοδιότητα του TSE, επέκτεινε την ψηφοφορία στο παρά πέντε, και η εντολή έφτασε μόνο μετά την λήξη της νόμιμης ώρας, όταν οι κάλπες είχαν ήδη κλείσει. Οι ψηφοφόροι υποβλήθηκαν σε διαφορετικούς κανόνες. Μέχρι τώρα, το TSE περιορίστηκε να υπερασπιστεί την παράταση της ώρας και δεν υπάρχει ούτε μία πειστική απάντηση. Και οι ακυρότητες δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια όλης της εκστρατείας, υπήρξε κατάχρηση πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και χρήση της δημόσιας μηχανής προς όφελος της επανεκλογής. Είναι σοβαρά γεγονότα, ρητά απαγορευμένα από το νόμο, που δικαιολογούν την ακύρωση του ψηφοδελτίου Λούλα-Άλκμιν.

Η απάντηση του καθεστώτος στο ερώτημά μου ήρθε γρήγορα. Σαν σε ένα προαποφασισμένο σχέδιο, επτά λεπτά μετά από αυτήν την απεχθή εκλογική απάτη, ο δικαστής, εμπλεκόμενος σε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς, άμεσα αναφερόμενος στην έρευνα που χρησιμοποίησε για να προσπαθήσει να απαγάγει τα διαβατήριά μου, και που πολύ πιθανόν θα ήταν φυλακισμένος αν δεν είχαν εμποδίσει την ανάληψη των καθηκόντων μου, έθεσε σε κίνηση τη μηχανή πολιτικής δίωξης του καθεστώτος. Εμποδισμένος εκ των προτέρων και εντελώς ύποπτος για να ξεκινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία εναντίον μου, η απλή συμμετοχή του σε διαδικαστικές πράξεις δείχνει το μέγεθος της αυθαιρεσίας και της παρανομίας που είναι σε εξέλιξη.

Δεν ήταν η πρόθεσή μου να αφήσω την πατρίδα μου, αλλά ξέρω ακριβώς πού θα οδηγήσει αυτό. Αυτό είναι το κλασικό εγχειρίδιο οποιουδήποτε πραξικοπήματος. Η πολιτική δίωξη που ξεκίνησε με τον πατέρα μου, τον πρώην πρόεδρο Jair Bolsonaro, και επεκτάθηκε σε χιλιάδες άλλους κοινούς πατριώτες Βραζιλιάνους και ακόμη και Αμερικανούς πολίτες, έχει έναν μόνο στόχο: να σιωπήσει οποιονδήποτε δεν συμφωνεί με το καθεστώς εξαίρεσης που έχει εγκατασταθεί στη Βραζιλία, μέσω ενός Σώματος Υψηλού Δικαστηρίου που έχει ελεγχθεί από την εγκληματική οργάνωση του κόμματος PT.

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Για να είμαι σαφής, δεν υπάρχει κανένα ένταλμα σύλληψης εναντίον μου, γιατί δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Αυτό που υπάρχει είναι μια πολιτικά καθοδηγούμενη εκκαθάριση, που είχε στόχο να με βάλει ως όμηρο και αντικείμενο εκβιασμού για να προστατεύσει τους διεφθαρμένους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου από την καθαίρεση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της δίωξης: κατάσχεση διαβατηρίου, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, λογοκρισία, κατ' οίκον περιορισμός, προσχηματική δίκη και, τελικά, πολιτική καταδίκη.

Δεν θα υποβάλω την οικογένειά μου σε αυτό και η χώρα μου δεν αξίζει να περάσει ξανά από αυτήν την διεθνή ντροπή. Αντιμέτωποι με την πολιτική εκμετάλλευση της Δικαιοσύνης στη Βραζιλία, έφερα την οικογένειά μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είμαστε ασφαλείς. Ευχαριστώ, για άλλη μια φορά, τον Πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική κυβέρνηση που μας υποδέχτηκαν και μας έδωσαν την νομική ασφάλεια που δεν έχουμε πια στη Βραζιλία.

Θέλω να ξεκαθαρίσω: δεν έφυγα από τη Βραζιλία, έφυγα για τη Βραζιλία, έφυγα από ένα καθεστώς εξαίρεσης για να μπορώ να είμαι ο ηγέτης που αξίζει ο λαός μου, γιατί σιωπηλός, φυλακισμένος και λογοκριμένος, όπως είναι ο πατέρας μου, δεν θα μπορούσα να είμαι αυτή η ηγεσία και θα παραδινόμασταν στο θεατρικό παιχνίδι ενός κατεσταλμένου και ελεγχόμενου από το Ανώτατο Δικαστήριο θεσμικού αντιπολιτευτικού θεάτρου γεμάτου υπηρέτες του καθεστώτος.

Δεν είμαι ο πρώτος που πρέπει να αγωνιστεί για τη χώρα του μακριά από αυτήν. Ο Ρούι Μπαρμπόσα πήγε σε εξορία επειδή αντιμετώπισε την αυθαιρεσία του Φλοριάνου Πέισοτο και από εκεί συνέχισε να υπερασπίζεται τον νόμο και την ελευθερία. Ο Σαρλ ντε Γκωλ ηγήθηκε της Ελεύθερης Γαλλίας από το Λονδίνο, καταδικασμένος σε θάνατο από το καθεστώς του Βισί, και επέστρεψε για να απελευθερώσει τη χώρα του. Ο Χοσέ Μαρτί οργάνωσε τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Κούβας από τη Νέα Υόρκη. Στη Βενεζουέλα, ο Χουάν Γκουαϊδό και ο Εντμούντο Γκονζάλες αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της αντίστασής τους στη δικτατορία του Τσάβες, και η Μαρία Κορίνα Μάτσαδο, παρόλο που διωκόταν, αρνήθηκε να νομιμοποιήσει την απάτη και έγινε παγκόσμιο σύμβολο της δημοκρατικής αντίστασης. Όλοι τους αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίες από τα καθεστώτα που αντιμετώπιζαν. Η ιστορία τους αποκάλεσε αλλιώς.

Αυτό είναι μόνο η αρχή του αγώνα μας για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία στη Βραζιλία. Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά και στον βραζιλιάνικο λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που εφάρμοσε μια τυραννία. Εσείς που επιθυμούσατε την αλλαγή, και δεν θα σας εγκαταλείψω, θα είμαι η φωνή και η ελεύθερη ηγεσία του έθνους μας.

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Στις βραζιλιάνικες θεσμικές αρχές, κάνω μια έκκληση: αυτή η ανοησία πρέπει να σταματήσει. Ο Βραζιλία ζει σήμερα μια νομική αναρχία, διαφθορά και ο Βραζιλία».