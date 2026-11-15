O Μπέσεντ ζητά εξηγήσεις από την Nvidia -Θέλει να μάθει αν επέτρεψε παράνομη διακίνηση μικροτσίπ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε σήμερα από την Nvidia να εξηγήσει αν εν γνώσει της αγνόησε την παράνομη διακίνηση μικροτσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Κίνα

Ο υπουργός θεωρεί δευτερεύουσας σημασίας τη σχέση μεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και μιας Κινέζας που είναι ύποπτη για κατασκοπεία.

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«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να εξεταστεί αν η Nvidia είχε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην εφαρμογή περιορισμών των εξαγωγών των ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών στο Fox News, τρεις ημέρες μετά τη δραματική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας από το 1993.

Ο Μπέσεντ ζητά εξηγήσεις

«Ποιος ήξερε; Επειδή αυτές οι εταιρείες-προπέτασμα ήταν οφθαλμοφανείς, αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών. Τις χρησιμοποίησε η Nvidia για να παρακάμψει (τους περιορισμούς) και να πουλήσει μικροτσιπ στους Κινέζους;» διερωτήθηκε, αμφισβητώντας αν αυτές οι φερόμενες παραβάσεις έφταναν μέχρι την διοίκηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 1%» των τσιπ που πωλήθηκαν στη Σιγκαπούρη παρέμειναν εκεί, ενώ η Nvidia αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της εκεί το 2024.

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Η Ουάσινγκτον απαγορεύει την εξαγωγή των πιο προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Κίνα στο όνομα της εθνικής ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε στα τέλη του 2025 μόνο την πώληση τσιπ H200, τσιπ υψηλής τεχνολογίας προηγούμενης γενιάς, και «τίποτα παραπάνω», επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών.

Όσο για το αν η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, πελάτης της Nvidia στη Σιγκαπούρη, εργαζόταν για το Πεκίνο, «δεν με νοιάζει», είπε ο Μπέσεντ για την Κινέζα της οποίας η σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ τροφοδότησε το σκάνδαλο. «Οι αδυναμίες του Τζένσεν είναι δικές του», τόνισε.

Ο υπουργός απαίτησε απαντήσεις από το διοικητικό συμβούλιο και την εσωτερική του έρευνα «εντός των επόμενων δέκα ημερών».

«Η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία»

«Η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία» και ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι «ένας απίστευτος καινοτόμος», δήλωσε ο υπουργός, πριν προσθέσει πως «αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους».

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Κάλεσε την εταιρεία να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της Nvidia.

Η Megaspeed είναι ύποπτη από τις ΗΠΑ για μεταφορά τσιπ Nvidia στην Κίνα, και το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα.

Η Nvidia ισχυρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου ότι αυτές οι κατηγορίες «εξετάστηκαν πέρυσι λεπτομερώς και απορρίφθησαν».

Σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες άσκησαν πιέσεις για να προστεθεί το Megaspeed σε μια μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κάτι που τελικά δεν έγινε.

«Το υπουργείο Εμπορίου είχε τον τελευταίο λόγο», επανέλαβε ο Μπέσεντ σήμερα, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του που αποκάλυψε την αυξανόμενη ασυνέπεια της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα.

Αναμένονται εξελίξεις

Ήδη την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι κατέστη δυνατό τελευταίας γενιάς μικροτσίπ της Nvidia να διαρρεύσουν στην Κίνα και επέρριψε την ευθύνη γι΄αυτό στο υπουργείο Εμπορίου, του οποίου ηγείται ο συνάδελφός του Χάουαρντ Λάτνικ.

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Χαρακτήρισε «απογοητευτικές» τις «διαρροές» αυτών των στρατηγικών συστατικών προς τη Megaspeed.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας Τιμ Σκοτ κάλεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ να καταθέσει σε δημόσια ακρόαση στις 3 Δεκεμβρίου. Ο υπουργός Εμπορίου του Χάουαρντ Λάτνικ. συμφώνησε να καταθέσει στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ συμφώνησε επίσης να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 26 Νοεμβρίου.

Η Nvidia θα δημοσιεύσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της την Τρίτη.