Από τις σαμπάνιες και τα αρώματα στο ποδόσφαιρο: Ο μεγιστάνας Μπερνάρ Αρνό τοποθετεί στην Paris στελέχη της LVMH - iefimerida.gr

Να αναγεννήσει την ποδοσφαιρική ομάδα της Paris επιδιώκει η οικογένεια του Μπερνάρ Αρνό, τοποθετώντας στελέχη της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE στη νεοαποκτηθείσα ομάδα.



Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο μέχρι τώρα επικεφαλής της σαμπάνιας Veuve Clicquot της LVMH, Ζαν Μαρκ Γκαλό, θα ηγηθεί πλέον της Paris FC, σύμφωνα με κοινή δήλωση του συλλόγου και της επενδυτικής εταιρείας της οικογένειας Αρνό, Agache.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο νέος οικονομικός διευθυντής του συλλόγου, Αλεξάντερ Μπατό, προέρχεται από τον οίκο αρωμάτων Maison Francis Kurkdjian, μία άλλη εταιρεία της LVMH.

Ο Μπατό αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική δήλωση. Ο Μπατό γνωρίζει από ποδοσφαιρικές ομάδες, καθώς είχε εργαστεί για τρία χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν.



Πέρυσι, η οικογένεια Αρνό ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αγοράσει τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιρικό σύλλογο, με αρχικό μερίδιο 52%, που θα μπορούσε να αυξηθεί στο 80% το 2027.

Η αγορά της Paris από την οικογένεια Αρνό εξέπληξε τους αναλυτές

Η είσοδος της οικογένειας στον κόσμο του ποδοσφαίρου εξέπληξε τους αναλυτές, καθώς το όνομά της συνήθως συνδέεται με αποκλειστικές και υψηλού επιπέδου επενδύσεις.

Ο πολυτελής όμιλος, που ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό, έχει στοιχηματίσει πολλά στη χορηγία αθλητικών εκδηλώσεων, ειδικά στη F1.

Η Paris FC, που ιδρύθηκε το 1972, κατάφερε τον Μάιο να προαχθεί στη Ligue 1 της Γαλλίας. Αυτό σηματοδότησε την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία μετά από απουσία περισσότερων από τεσσάρων δεκαετιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο της οικογένειας είναι να καταστήσει την Paris FC κερδοφόρα και «να μη σπαταλά χρήματα», δήλωσε ο Αντουάν Αρνό σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Bloomberg News, προσθέτοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι μια «δύσκολη» επιχείρηση.

Ακριβώς απέναντι από το γήπεδο της Paris FC βρίσκεται η έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα, που ανήκει στο Κατάρ, κέρδισε τον πρώτο της τίτλο στο UEFA Champions League τον Μάιο, νικώντας την Ίντερ με 5-0 στον τελικό.

Ο διορισμός του Γκαλό υπόκειται στην έγκριση της επόμενης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Paris FC, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε η δήλωση. Ο Τομά Μουλιέ θα αντικαταστήσει τον Γκαλό ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Veuve Clicquot, ανέφερε η LVMH σε άλλη δήλωση.