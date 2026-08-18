Ο Μπέρναμ παραδέχτηκε ότι έπεσε θύμα φάρσας -Η επικοινωνία του Βρετανού πρωθυπουργού με την «προσωπάρχη του Λευκού Οίκου» - iefimerida.gr

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ παραδέχτηκε σήμερα ότι είχε μια «ελάχιστη ανταλλαγή» μηνυμάτων με άτομο που παρίστανε τη Σούζι Γουάιλς, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε γρήγορα πως η επικοινωνία δεν ήταν πραγματική και ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Το Politico αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι ο Μπέρναμ είχε στείλει «αρκετά μηνύματα», μέσω απροσδιόριστου καναλιού επικοινωνίας, σε άτομο που πίστευε ότι ήταν η κορυφαία συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, προτού αρχίσει να υποψιάζεται ότι επρόκειτο για πλαστοπροσωπία. Ούτε η ημερομηνία ούτε το περιεχόμενο των μηνυμάτων έχουν γίνει γνωστά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ένιωσα ντροπή»

Ερωτηθείς σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Γουλβερχάμπτον, βορειοδυτικά του Μπέρμιγχαμ, αν αισθάνθηκε ντροπή επειδή εξαπατήθηκε, ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε: «Όχι, δεν ένιωσα, επειδή υπήρξε μόνο ελάχιστη επικοινωνία. Τίποτα σημαντικό που να είχε συνέπειες, και στην πραγματικότητα, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αναφερθεί, και το έκανα».

«Χειρίστηκα την κατάσταση όπως έπρεπε», επέμεινε, τονίζοντας ότι «ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα τόσο εδώ όσο και στις ΗΠΑ».

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε αρνηθεί προηγουμένως να σχολιάσει την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να διαψεύσει ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Politico

Σύμφωνα με το Politico, τέσσερις αξιωματούχοι με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο Μπέρναμ πίστευε πως επικοινωνούσε με τη Σούζι Γουάιλς, προτού αρχίσει να υποψιάζεται ότι η επικοινωνία δεν ήταν γνήσια.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης του Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργός στις 20 Ιουλίου, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βρετανική πρεσβεία ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο

Η βρετανική κυβέρνηση αντιμετώπισε το περιστατικό ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον φέρεται να ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο Politico.

Η Ντάουνινγκ Στριτ περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν σχολιάζουμε θέματα εθνικής ασφάλειας».

Άτομο που είχε ενημερωθεί για την επικοινωνία υποστήριξε ότι ανταλλάχθηκαν «λίγα μηνύματα» μετά την είσοδο του Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία, επιμένοντας ότι αυτά «δεν είχαν καμία σημασία».

Δεν είναι ο πρώτος Βρετανός πολιτικός

Ο Μπέρναμ δεν είναι ο πρώτος ανώτατος Βρετανός πολιτικός που πέφτει θύμα τέτοιου είδους απάτης.

Το 2024, η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε βίντεο από τηλεφωνική κλήση στην οποία ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον εξαπατήθηκε από άτομο που υποδυόταν τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.