Ο Μπέρναμ επιβεβαιώνει ότι θα διεκδικήσει τη θέση του Στάρμερ ως πρωθυπουργού της Βρετανίας -«Θα θέσω υποψηφιότητα» - iefimerida.gr

Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαιώνει ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και τον πρωθυπουργικό θώκο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης της παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού, ο Μπέρναμ, βασικός διεκδικητής της ηγεσίας του Κόμματος προχώρησε στην εξής ανάρτηση, ανακοινώνοντας δημόσια ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία.

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Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα

Ακολουθεί η δήλωση του Μπέρναμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Κιρ έχει προσφέρει τεράστια υπηρεσία στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης περιόδου.

Η απόφασή του σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Μπέρναμ.

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Συνέχισε: «Η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία, και αυτό ακριβώς θα λάβει. Καθώς προχωράμε, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεργαστούμε για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται.

Ο κόσμος θέλει να δει πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, στο κόστος διαβίωσης, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη στέγαση και στις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων.

«Το κίνημα των Εργατικών ήταν πάντα στην κορυφή όταν κοιτούσε μπροστά με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.

«Αυτό ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα αποτελέσει μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας», καταλήσει ο Μπέρναμ.

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Ο Γουες Στρίτινγκ, ένα από το πιθανά ονόματα για διεκδικητής της ηγεσίας ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον Άντι Μπέρναμ για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Ο πρώην υπουργός Υγείας παραιτήθηκε από την κυβέρνηση μετά τα αποτελέσματα των αναπληρωματικών εκλογών του Μαΐου και δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ.