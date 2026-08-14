Ο Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare στη Ν. Υόρκη -«Τον πυροβόλησα και πέθανε» - iefimerida.gr

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ για την υπόθεση της δολοφονίας του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη.

Η δήλωση ενοχής έγινε ενώπιον του δικαστή, ο οποίος του ζήτησε να εξηγήσει τι έκανε και για ποιον λόγο θεωρεί τον εαυτό του ένοχο.

Ο 28χρονος διάβασε στο δικαστήριο αναλυτική δήλωση για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Περιέγραψε τα χρόνια που, όπως είπε, υπέφερε από έντονους πόνους εξαιτίας προβλήματος στη μέση, αλλά και την αρνητική εμπειρία του με τον κλάδο των ασφαλίσεων υγείας.

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Όπως είπε, αισθανόταν απογοητευμένος από το σύστημα και πίστευε ότι του είχε καταστρέψει τη ζωή.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έμαθε πως η UnitedHealthcare θα πραγματοποιούσε την ετήσια συνάντηση επενδυτών της στο Μανχάταν τον Δεκέμβριο του 2024, και θεώρησε ότι ήταν η ευκαιρία που έψαχνε για να εκδικηθεί.

Η έρευνα για την UnitedHealthcare και η ομολογία

Ο Μαντζιόνε είπε ότι έκανε έρευνα στο διαδίκτυο και επικοινώνησε μέσω email με την εταιρεία, «παριστάνοντας τον επενδυτή». Όπως ανέφερε, σε αντίθεση με προηγούμενες επαφές του με τις ασφαλιστικές εταιρείες, έλαβε γρήγορη απάντηση.

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Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024 ο Μαντζιόνε πυροβόλησε τον Μπράιαν Τόμσον στο Μανχάταν. Στο δικαστήριο είπε χαρακτηριστικά: «Πυροβόλησα τον κ. Τόμσον... και πέθανε».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Μαντζιόνε παρουσίασε ο ίδιος δημόσια την εκδοχή του για τις πράξεις του, που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ.

Αντιμέτωπος με ποινή έως και ισόβια

Με τη δήλωση ενοχής, ο Μαντζιόνε παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να οδηγηθεί σε δίκη. Ο δικαστής Γκάρνετ όρισε την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι εισαγγελείς έχουν εισηγηθεί ποινή φυλάκισης μεταξύ 24 και 30 ετών, ωστόσο η τελική απόφαση ανήκει στον δικαστή.

Ο Μαντζιόνε προέρχεται από γνωστή οικογένεια του Μέριλαντ. Στο ιδιωτικό σχολείο όπου φοίτησε ήταν πρώτος στην τάξη του και αργότερα αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ivy League.

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Είχε επίσης περάσει χρόνο σε κοινότητα σέρφερ στη Χαβάη, την οποία εγκατέλειψε λόγω έντονων προβλημάτων στη μέση, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Ο Μαντζιόνε συνελήφθη για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, ο οποίος σκοτώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024 στη Νέα Υόρκη. Μέχρι την πρόσφατη δήλωση ενοχής του, ο Μαντζιόνε είχε δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες.