«Ουάου!»: Ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Ν. Υόρκης ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και ο Ελπιδοφόρος ενθουσιάστηκε -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

O δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και προκάλεσε ενθουσιασμό.

Στη διάρκεια της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, μια απρόσμενη στιγμή τράβηξε την προσοχή των πιστών και των μέσων ενημέρωσης.

«Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε ο Μαμντάνι

Ο δήμαρχος της πόλης απηύθυνε ευχές στα ελληνικά λέγοντας «Καλή Ανάσταση», προκαλώντας θερμή ανταπόκριση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, εμφανώς συγκινημένος από την κίνηση, χαμογέλασε και αντέδρασε με ένα αυθόρμητο «Ουάου», αναγνωρίζοντας τη συμβολική σημασία της παρουσίας και των λόγων του δημάρχου.

Το «ουάου» του Ελπιδοφόρου

Η στιγμή αυτή εντάχθηκε σε ένα κλίμα κατάνυξης αλλά και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημέρες της Ορθόδοξης παράδοσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαμντάνι, μιλώντας στο τέλος της ακολουθίας, εξέφρασε την τιμή του για την παρουσία του στον ναό και ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για το έργο και την ηγεσία του στην πόλη και τη χώρα. Τόνισε επίσης τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της υπεράσπισης της αξιοπρέπειας όλων των πολιτών.