Ο Μακρόν υποδέχτηκε τον Στάρμερ στο Παρίσι -Στις 15:00 η τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο Κιρ Στάρμερ φτάνει στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώνονται σήμερα στο Παρίσι για συνομιλίες σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών, χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Η τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν από κοινού ο Μακρόν με τον Στάρμερ, θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι, με σκοπό τη συγκρότηση μιας συμμαχίας χωρών, οι οποίες δεν εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο με το Ιράν, που θα εξετάσουν πώς θα επιτευχθεί η επαναλειτουργία της ζωτικής αυτής θαλάσσιας οδού.

Yπενθυμίζεται ότι μέσω τηλεδιάσκεψης θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ουσιαστικά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, με το Ιράν να εμποδίζει τη διέλευση των περισσότερων δεξαμενόπλοιων, ενώ και οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να εμποδίσουν την έξοδο των ιρανικών πετρελαιοφόρων με δικό τους αποκλεισμό αυτή την εβδομάδα.

Είναι δυνατή κάποια διέλευση μέσω της ναυτιλιακής οδού, με το Ιράν να χρεώνει ενίοτε διόδια για τη διέλευση.

Ωστόσο, τα επίπεδα διέλευσης παραμένουν πολύ κάτω από τον προπολεμικό ημερήσιο μέσο όρο των άνω των 100 πλοίων.

Η διακοπή έχει επηρεάσει σοβαρά τις παγκόσμιες οικονομίες, προκαλώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας και διακινδυνεύοντας υψηλότερο πληθωρισμό, σημειώνει το SkyNews.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού και επέκρινε σφοδρά τους συμμάχους του για το ότι δεν έστειλαν στρατιωτικά πλοία για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ναυτιλιακής ροής.

Ωστόσο, αναλυτές αναφέρουν ότι οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ορμούζ, ως αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ήταν πάντα πιθανές. O αποτελεσματικός έλεγχος των Στενών από το Ιράν παρέχει στο ιρανικό καθεστώς πλεονέκτημα έναντι της παγκόσμιας οικονομίας, ιδίως μέσω των τιμών της ενέργειας.

Συζήτηση για αποστολή στρατιωτικής δύναμης ασφαλείας μετά από εκεχειρία

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα αναγκάσει να ανοίξουν τα Στενά με στρατιωτικά μέσα, καλώντας την Ευρώπη να συνδράμει σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Σήμερα, στο Παρίσι, ηγέτες από την Ευρώπη έως την Ασία θα συζητήσουν τη μελλοντική κατάσταση των Στενών και θα εξετάσουν επίσης την αποστολή μιας αμυντικής πολυεθνικής στρατιωτικής αποστολής για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας -αλλά μόνο σε περίπτωση μόνιμης εκεχειρίας, όπως έχουν ξεκαθαρίσει.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει υποδείξει ότι ένας από τους στόχους της Συνόδου Κορυφής είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου για την αποστολή μιας «συνδυασμένης στρατιωτικής προσπάθειας, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».