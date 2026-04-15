Ο Λίβανος θέλει να «ξεφορτωθεί» τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο - iefimerida.gr

Ο Λίβανος και το Ισραήλ είχαν τις πρώτες συνομιλίες τους εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, με σκοπό τον τερματισμό των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ.



Οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, οι πρώτες από το 1993, φιλοξενήθηκαν στην Ουάσιγκτον αλλά χωρίς τη Χεζμπολάχ, κάτι που μειώνει τις προοπτικές συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις συνομιλίες ιστορικές, ενώ ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ είπε ότι ο Λίβανος δεν επιθυμεί πλέον να είναι «όμηρος» της σιιτικής παραστρατιωτικής και πολιτικής οργάνωσης, που υποστηρίζεται από το Ιράν και συμμετέχει στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της χώρας.

Από την πλευρά της, και πριν ακόμη από τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ζήτησε την «ακύρωση» των συνομιλιών λέγοντας ότι συνιστούν «συνθηκολόγηση» με τον εχθρό.

Μάλιστα, ενώ οι δύο πλευρές συναντιούνται στην Ουάσιγκτον, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον 24 επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο.

Λιγοστές οι ελπίδες για εκεχειρία στον Λίβανο, λόγω της επιρροής της Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος σύρθηκε από τη Χεζμπολάχ στον πόλεμο με το Ιράν στις αρχές Μαρτίου και μετρά περισσότερους από 2.000 θανάτους - και περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Η Βηρυτός ελπίζει στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με το Τελ Αβίβ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα «σηματοδοτήσουν την αρχή του τέλους των δεινών του λιβανέζικου λαού γενικότερα, και ιδιαίτερα εκείνων στον νότο».

Οπως είπε χαρακτηριστικά, η «μόνη λύση» στη σύγκρουση θα ήταν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου «να είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την ασφάλεια της περιοχής».

Από την πλευρά τους, τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και το Ισραήλ -για να επιτευχθεί εκεχειρία- επιμένουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Επιπλεόν, το Ισραήλ προβλέπει να δημιουργήσει μία «ζώνη ασφαλείας» στον Νότιο Λίβανο, προκειμένου να εξουδετερωθεί η απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.



Ωστόσο, η ικανότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη φιλοϊρανική οργάνωση είναι περιορισμένη, αναφέρει το BBC.

Η Χεζμπολάχ, μια καλά εξοπλισμένη και εξελιγμένη πολιτοφυλακή που ιδρύθηκε το 1982, κατέχει τεράστια επιρροή στον κυρίως σιιτικό νότο του Λιβάνου, καθώς και στα νότια προάστια της πρωτεύουσάς του, της Βηρυτού.

Πολιτικοί που συνδέονται με την ομάδα κατέχουν επίσης δύο θέσεις σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην κυβέρνηση.

Η οργάνωση έχει κερδίσει τη στήριξη των σιιτών μουσουλμάνων παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες[, ενώ έχει τη δύναμη να κινητοποιεί το πλήθος των υποστηρικτών της

Η Χεζμπολάχ εκπαιδεύττηκε στρατιωτικά από τους των «Φρουρούς της Επανάστασης» και στηρίζεται οικονομικά από το Ιράν, ενώ πολιτική στήριξη παρέχει και η Συρία.

«Δεν δεσμευόμαστε από καμία συμφωνία»

Μετά τις δίωρες συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, ο πρεσβευτής του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «βρίσκονται στην ίδια πλευρά», με κοινή επιθυμία «να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είχε υπογραμμίσει πως πρόκειται για μια διαδικασία με στόχο είναι να μπει οριστικά τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της σιιτικής οργάνωσης στον Λίβανο.

Ωστόσο, πριν τις συνομιλίες, ο Wafiq Safa, ανώτερο μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AP ότι η οργάνωση δεν θα τηρήσει καμία συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ.

«Δεν δεσμευόμαστε από όσα συμφωνήθηκαν στην Ουάσιγκτον», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ξεκάθαρα ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία μελλοντική συμφωνία.