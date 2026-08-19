Ο Λίβανος παρέδωσε στη Συρία πρώην στρατηγό του Άσαντ -Η πρώτη τέτοια μεταγωγή μετά την πτώση του καθεστώτος - iefimerida.gr

Οι λιβανικές αρχές παρέδωσαν την Τετάρτη στη Συρία έναν πρώην ανώτατο αξιωματικό του στρατού του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονίες και βασανιστήρια.

Πρόκειται για την πρώτη παράδοση αξιωματικού της εποχής Άσαντ από τον Λίβανο στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του τον Δεκέμβριο του 2024.



Ο υποστράτηγος Αντέλ Ίσα, 67 ετών, είχε διατελέσει διοικητής της 17ης Μεραρχίας του συριακού στρατού και αργότερα των χερσαίων δυνάμεων στην ανατολική επαρχία Ντέιρ Εζόρ.

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Ο στρατηγός που συνελήφθη στη Βηρυτό

Συνελήφθη στις 8 Αυγούστου, όταν μετέβη στη συριακή πρεσβεία στη Βηρυτό για να διεκπεραιώσει έγγραφα. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, αξιωματούχοι της πρεσβείας ενημέρωσαν την εισαγγελία του Λιβάνου ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και οι λιβανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο Ίσα αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της κράτησής του στον Λίβανο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο πρώην στρατηγός καταζητείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια σε κακούργημα, δολοφονία περισσότερων από δύο ανθρώπων και βασανιστήρια που οδήγησαν σε θάνατο. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για εγκλήματα με στόχο την υποκίνηση εμφυλίου πολέμου και θρησκευτικών συγκρούσεων.

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Δημιουργία προηγούμενου

Η μεταγωγή του Ίσα ενδέχεται να αποτελέσει προηγούμενο για δεκάδες πρώην αξιωματικούς των συριακών ενόπλων δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας που φέρεται να κατέφυγαν στον Λίβανο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ.

Tο Reuters είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο ότι η Δαμασκός είχε παραδώσει στις λιβανικές αρχές κατάλογο με περισσότερους από 200 πρώην ανώτατους αξιωματικούς που αναζητούνται από τη νέα συριακή κυβέρνηση. Τον Δεκέμβριο, ανώτερος Σύρος αξιωματούχος ασφαλείας είχε μεταβεί στη Βηρυτό για να συζητήσει το νομικό καθεστώς και την πιθανή δίωξη ή έκδοσή τους.

Η νέα συριακή ηγεσία έχει ξεκινήσει διώξεις πρώην αξιωματούχων που κατηγορούνται για παραβιάσεις επί Άσαντ, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν οι δίκες θα πληρούν τα διεθνή πρότυπα και θα διασφαλίζουν δίκαιη διαδικασία.