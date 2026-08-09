Ο «λευκός χρυσός» σώζει την Ευρώπη από τους Κινέζους -Για ποιο κοίτασμα πανηγυρίζουν στη Γηραιά ήπειρο - iefimerida.gr

Η Ευρώπη μπορεί να ελπίζει πλέον ότι η εξάρτησή της από τα κινεζικά αποθέματα λιθίου έχει ημερομηνία λήξης μετά και την έναρξη των εξορύξεων στο κοίτασμα της Φινλανδίας.

Οι τεράστιοι ενεργειακοί θησαυροί που εντοπίστηκαν στη Φιλανδία﻿ προμηνύουν πως η Ευρώπη θα μπορέσει να βασιστεί στις δικές τις δυνάμεις για την ενεργειακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, χτίζοντας τη δική της εφοδιαστική αλυσίδα.

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