Ο Κρις Πάπας κέρδισε τη μάχη για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ-«Είμαι έτοιμος, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο», οι πρώτες του δηλώσεις - iefimerida.gr

Κέρδισε τη μάχη για τη Γερουσία ο Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός Κρις Πάπας στο Νιου Χάμσαϊρ, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο ομογενής Δημοκρατικός προηγείται με 60,6% έναντι 37,6% του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου, στο 11% του Νιου Χάμσαϊρ, και όπως όλα δείχνουν «κλείδωσε» τη νίκη στην κούρσα για τη Γερουσία, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

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«Είμαι έτοιμος, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο», οι πρώτες του δηλώσεις

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Κρις Πάπας ανέφερε:

«Οι ψηφοφόροι είπαν αρκετά. Είμαι έτοιμος. Ξέρουμε πόσο μεγάλης κλίμακας προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε. Συνεργαζόμαστε κάθε μέρα και θα είναι μεγάλη τιμή μου να αναλάβω αυτό το καθήκον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις άσχημες πολιτικές της Ουάσιγκτον. Να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές αυτές και να μη δημιουργηθεί κέντρο κράτησης στην Πολιτεία μας. Να κινητοποιηθούμε σε όλα τα επίπεδα.

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Απόψε δεν κερδίζουμε για ένα πολιτικό κόμμα, αλλά για όποιον αντιμετωπίζει θέματα με το κόστος ζωής και όλους όσοι έχουν αγανακτήσει με τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο που έχει περάσει από τη χώρα μας. Κάποιοι χρηματοδότησαν τον αντίπαλό μας για την εκστρατεία. Εμείς όμως κερδίσαμε. Είχαμε δωρητές, απλούς ανθρώπους, όχι εταιρείες».

Η συγκεκριμένη έδρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για τα δύο κόμματα, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί την έβλεπαν ως ευκαιρία να ανακτήσουν έδαφος σε μια παραδοσιακά Δημοκρατική πολιτεία, ενώ οι Δημοκρατικοί τη θεωρούν απαραίτητη για την προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου της Γερουσίας.

Ο Πάπας έγραψε ιστορία, αφού είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία. Η εκστρατεία του επικεντρώθηκε στην ακρίβεια και στη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ συχνά συνέδεε τον Σουνούνου με την αντιδημοφιλή κυβέρνηση Τραμπ.

Παραδέχθηκε την ήττα του ο Τζον Σουνούνου

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Τζον Σουνούνου παραδέχθηκε την ήττα του στην κούρσα για τη Γερουσία στο Νιου Χάμσαϊρ, αναγνωρίζοντας τη νίκη του Δημοκρατικού βουλευτή Κρις Πάπας, όπως δείχνει βίντεο του WMUR.

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«Ήταν μια απίστευτη προεκλογική εκστρατεία, αλλά δεν είναι η βραδιά μας», δήλωσε ο Σουνούνου, ευχαριστώντας το επιτελείο του και προσθέτοντας ότι τηλεφώνησε στον Πάπας για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Ποιος είναι ο Κρις Πάπας, έχει εκλεγεί 4 συνεχόμενες φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είχε κερδίσει τη Λέβιτ το 2022

Ο Κρις Πάπας γεννήθηκε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και είναι δισέγγονος Ελλήνων μεταναστών.

Η προσωπική και πολιτική του διαδρομή συνδέεται στενά με την οικογενειακή του ιστορία, αλλά και με την επιχείρηση εστίασης της οικογένειάς του.

Ωστόσο, ο Έλληνας ομογενής βρίσκεται στα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ σχεδόν μία δεκαετία.

Εκπροσωπεί την 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ και έχει καταφέρει να εκλεγεί τέσσερις συνεχόμενες φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συγκεκριμένα, κέρδισε τις εκλογές το 2018, το 2020, το 2022 και το 2024. Η εφετινή αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη φορά που διεκδικεί εκλογή στη Γερουσία των ΗΠΑ.

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Η ελληνική καταγωγή του προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υποψηφιότητά του για την ελληνική ομογένεια, καθώς η πορεία του αποτυπώνει τη διαδρομή των απογόνων των Ελλήνων μεταναστών από την επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση μέχρι την ανάληψη πολιτικών αξιωμάτων.