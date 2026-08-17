Ο Κούσνερ ολοκλήρωσε την αποστολή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ -Δεν διαφαίνεται ακόμη συμφωνία για τη Γάζα - iefimerida.gr

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ολοκλήρωσε την αποστολή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, χωρίς να διαφαίνεται ακόμη συμφωνία για τη Γάζα.

Ο Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ολοκλήρωσε σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με ηγέτες του Ισραήλ και της Χαμάς, με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα.

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Ωστόσο οι συναντήσεις του δεν διαφαίνεται προς το παρόν να επέφεραν κάποια σημαντική πρόοδο.

Συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου

Ο Κούσνερ συναντήθηκε σήμερα με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ, μια ημέρα μετά τη συνάντηση με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στην Αίγυπτο για την αναβίωση του σχεδίου, η εφαρμογή του οποίου έχει βαλτώσει καθώς το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές και έχει καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, ενώ η Χαμάς έχει επίσης αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της.

Η Χαμάς έδωσε στα τέλη του Ιουλίου την έγκρισή της στον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων που έχει ως στόχο την έναρξη «της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για τη Γάζα και προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα. Ο Νετανιάχου απέρριψε νωρίτερα αυτό τον μήνα το σχέδιο και ζήτησε «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς».

H συνάντηση μεταξύ του Κούσνερ και του Νετανιάχου ήταν «μακρά, σε βάθος και πολύ παραγωγική», δήλωσε αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης, προσθέτοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Νετανιάχου για μια πορεία προς τα εμπρός στον πόλεμο στη Γάζα.

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Δεν θα υπάρχει ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος από την πλευρά του τόνισε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφώνησε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, με τον Νετανιάχου να επαναλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει καμία ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία,

Οι δύο πλευρές «συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ώστε να αχρηστευτούν υπό την επίβλεψη ενός Αμερικανού στρατηγού», τόνισε ο αξιωματούχος. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία.

Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στη συνάντηση, λέγοντας ότι ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι ο στρατός δεν θα αποσυρθεί από τη γραμμή οριοθέτησης που καθορίστηκε στην κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου και θα συνεχίσει να διεξάγει επιχειρήσεις στη Γάζα όπως κρίνει απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης όσων συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο.

Η θέση της Χαμάς για την εκεχειρία

Η Χαμάς απαιτεί από το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, ενώ και οι δύο πλευρές αμφισβήτησαν την ακολουθία του τρόπου εφαρμογής του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

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Δύο πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση του Κούσνερ με τον Νετανιάχου διήρκεσε αρκετές ώρες. Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ανώτατος εκπρόσωπος για την Γάζα του Συμβουλίου Ειρήνης, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως επικεφαλής των προσπαθειών για την εφαρμογή του σχεδίου, παρευρέθηκε επίσης στη συνάντηση, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου και ο Κούσνερ συμφώνησαν στη συνάντηση ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν θα ξεκινήσει μέχρι να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ελαφρού οπλισμού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ