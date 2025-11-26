Ουκρανικό: Το Κίεβο συμφώνησε με τις ΗΠΑ και απεσταλμένος του Τραμπ θα συναντήσει τον Πούτιν -Όλες οι εξελίξεις - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο να εξελίσσονται πυρετωδώς.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε «κοινή συμφωνία» με τον Λευκό Οίκο σχετικά με το περίγραμμα μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ενώ o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο εξωτερικό, Στιβ Γουίτκοφ, θα έχει συνομιλίες στο Κρεμλίνο την επόμενη εβδομάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη επιβεβαιώθηκε από τον στενό σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε αναθέσει στον Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, θα σταλεί στην Ουκρανία.

ΟγΓουίτκοφ έχει επισκεφθεί τη Μόσχα αρκετές φορές φέτος για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με την πιο πρόσφατη επίσκεψή του να πραγματοποιείται τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εμφάνιση την περασμένη εβδομάδα ενός σχεδίου 28 σημείων, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε έκτοτε «βελτιστοποιηθεί, με τη συμβολή και των δύο πλευρών».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν το Κρεμλίνο επιβεβαιώσει την επίσκεψη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ - ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε προηγούμενες διπλωματικές συνομιλίες -μπορεί επίσης να παραστεί στη συνάντηση του Κρεμλίνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραχωρήσεις γης και καθορισμός συνόρων

O Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις γης «και προς τις δύο κατευθύνσεις» και «προσπάθεια καθαρισμού των συνόρων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ότι δεν έχει δώσει σε καμία από τις δύο πλευρές ημερομηνία για να καταλήξουν σε συμφωνία, λέγοντας ότι «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει (σ.σ. η διαδικασία)». «Και νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί να μάχονται», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη στους δημοσιογράφους να μην εκλαμβάνουν το ειρηνευτικό σχέδιο που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ως ένα σταθερό σχέδιο. «Αυτός ήταν απλώς ένας χάρτης». «Ήταν μια ιδέα». Οι διαπραγματευτές επεξεργάζονταν κάθε ένα από τα σημεία, βελτιστοποιώντας τα, είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του Πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή στα τελικά της στάδια», έγραψε επίσης σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Πρόσκληση στον Λευκό Οίκο αναμένει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είναι έτοιμος να προωθήσει ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και να συζητήσει τα αμφισβητούμενα σημεία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Αγκάθι το εδαφικό, τίποτα δεν είναι βέβαιο λέει διπλωμάτης

Ένας Ουκρανός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις παρέμεναν ένα σημαντικό σημείο τριβής, πράγμα που σημαίνει ότι μια τελική συμφωνία δεν ήταν καθόλου βέβαιη παρά τις συμφωνίες σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. «Αυτά είναι πραγματικά δύσκολα ερωτήματα για εμάς», δήλωσε ο διπλωμάτης.