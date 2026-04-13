Ισραηλινά ΜΜΕ: O ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για επανέναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν - iefimerida.gr

Φαινομενικά συντονισμένη διαρροή πληροφοριών προς τηλεοπτικά δίκτυα του Ισραήλ υποδηλώνει ότι οι IDF προετοιμάζονται για κατάρρευση της εκεχειρίας και επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Και τα τρία μεγάλα εβραϊκά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σήμερα ότι ο Ισραηλινός Στρατός προετοιμάζεται για νέα σύγκρουση με το Ιράν, μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε μια κίνηση που φαίνεται να ήταν συντονισμένη διαρροή πληροφοριών από αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας την Κυριακή, γράφουν οι Times of Israel.

Οι IDF προετοιμάζονται για νέο γύρο σύγκρουσης με το Ιράν

Οι αναφερόμενες προετοιμασίες έγιναν λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας δύο εβδομάδων που μεσολάβησε το Πακιστάν και μία ημέρα μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα την Κυριακή, η ιστοσελίδα ειδήσεων Ynet ανέφερε ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του IDF, Υποστράτηγος Eγιάλ Ζεμίρ, έδωσε εντολή στον στρατό να μεταβεί σε «αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας» και να προετοιμαστεί για την επανάληψη των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Στη συνέχεια, το δελτίο ειδήσεων του Channel 12 μετέδωσε το βράδυ, χωρίς να αναφέρει πηγές, ότι ο ισραηλινός στρατός (IDF) όχι μόνο ετοιμαζόταν για νέα σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και για μια πιθανή αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, εν τω μεταξύ, επικαλέστηκε έναν «ανώτερο αξιωματούχο της άμυνας», ο οποίος δήλωσε ότι «το Ισραήλ ενδιαφέρεται να ανανεώσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν», αφού ο πόλεμος έληξε «πολύ νωρίς, χωρίς να ασκηθεί επαρκής πίεση στο Ιράν σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα και τους βαλλιστικούς πυραύλους».

Το Ισραήλ περιμένει τον Τραμπ

Σύμφωνα με τις εν λόγω αναφορές, το Ισραήλ ανέμενε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη της σύγκρουσης, οπότε και ο στρατός θα επιχειρούσε να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, επιτιθέμενος στις ενεργειακές του υποδομές.

Το Κανάλι 13 ανέφερε επίσης ότι το επίπεδο συναγερμού του IDF έχει αυξηθεί «σημαντικά» και ότι ο Ζαμίρ είχε δώσει εντολή στον στρατό «να προετοιμαστεί για άμεση επανάληψη των εχθροπραξιών» και διέταξε την έναρξη διαδικασιών ετοιμότητας μάχης.

Οι IDF δεν έχουν σχολιάσει τις αναφορές, αλλά την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νότιο Λίβανο, ο Ζαμίρ δήλωσε ότι ο στρατός ήταν «έτοιμος να επιστρέψει στη μάχη [στο Ιράν] με πλήρη δύναμη, εάν απαιτηθεί σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή».