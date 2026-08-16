 Ιράν: Ο στρατός δίνει 30.000 δολάρια σε όποιον «σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Aμερικανό στρατιωτικό εισβολέα» -Διπλάσια αμοιβή για τις γυναίκες - iefimerida.gr
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Ιράν: Ο στρατός δίνει 30.000 δολάρια σε όποιον «σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Aμερικανό στρατιωτικό εισβολέα» -Διπλάσια αμοιβή για τις γυναίκες

Φρουροί της Επανάστησης
Μέλη των Φρουρών της Επανάστασης σε κηδεία ανώτατου αξιωματούχου - Φωτ. αρχείου ΑΡ
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Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Aμερικανό στρατιώτη. Η αμοιβή στη γυναίκα που θα σκοτώσει ή θα αιχμαλωτίσει Aμερικανό στρατιώτη είναι διπλάσια.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί δήλωσε ότι το μέτρο αποφασίσθηκε έπειτα από «μεγάλο αριθμό αιτημάτων» ανθρώπων που επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Οποιος σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει και παραδώσει στον στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας αμερικανό στρατιωτικό εισβολέα θα λάβει αμοιβή ίση με 30.000, δηλαδή πέντε εκατομμύρια τομάν», είπε χρησιμοποιώντας την ανεπίσημη αυτή χρηματική μονάδα που ισοδυναμεί με 10.000 ριάλ.

Ο Αμίρ Χαταμί χρησιμοποιεί τον όρο «κατακτητής» για να υποδηλώσει ότι το σενάριο περιλαμβάνει παραβίαση του ιρανικού εδάφους.

Εκτός της αποστολής διάσωσης πιλότου τον Απρίλιο, δεν έχει υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο ιρανικό έδαφος κατά τον πόλεμο την Μέση Ανατολή.

«Οι θαρραλέες Ιρανές που θα φέρουν εις πέρας μία τέτοια ενέργεια να λάβουν διπλάσια ανταμοιβή», διευκρίνισε.

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