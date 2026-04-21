Ο ιδρυτής του πρακτορείου των BTS αντιμετωπίζει σύλληψη για υπόθεση απάτης - iefimerida.gr

Αντιμέτωπος με σύλληψη είναι ο Μπανγκ Σι-χιουκμ, ιδρυτής και πρόεδρος της Hybe, της εταιρείας πίσω από τους BTS.



Η αστυνομία της Νότιας Κορέας κινήθηκε την Τρίτη για να εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψής του σε σχέση με υπό εξέλιξη έρευνα για την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας το 2020.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε όλα τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης, η μονάδα έρευνας οικονομικών εγκλημάτων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Σεούλ ανακοίνωσε ότι έχει ασκήσει ποινική δίωξη στον Μπανγκ με την κατηγορία της δόλιας και αθέμιτης διαπραγμάτευσης και κινείται για τη σύλληψή του. Η υπηρεσία ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος της Hybe παραβίασε τον Νόμο περί Κεφαλαιαγοράς της Νότιας Κορέας και εξασφάλισε περίπου 190 δισεκατομμύρια γουόν (129 εκατομμύρια δολάρια) σε παράνομα κέρδη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας IPO, της πρώτης φοράς κατά την οποία η Hybe έθεσε σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές της.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το 2019 ο Μπανγκ είπε σε επενδυτές πως η εταιρεία δεν είχε σχέδια για δημόσια εγγραφή, ωθώντας τους να πουλήσουν μετοχές σε fund ιδιωτικών κεφαλαίων. Η εταιρεία εισήχθη αργότερα στο χρηματιστήριο και η αστυνομία θεωρεί ότι ο πρόεδρός της ενδέχεται να εισέπραξε ποσό εκατομμυρίων μέσω παράπλευρης συμφωνίας που συνδεόταν με τα κέρδη μετά την εισαγωγή.



Η νομική ομάδα του Μπανγκ δεν έχει απαντήσει ευθέως στις κατηγορίες, αλλά αναφέρει ότι έχει «πλήρως και με συνέπεια» συνεργαστεί με τους ερευνητές και θα συνεχίσει να το κάνει. Η Hybe επιμένει επίσης ότι ο ιδρυτής της αρνείται κάθε κατηγορία για παρανομία.

Η έρευνα άρχισε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι οικονομικές αρχές της Νότιας Κορέας άρχισαν να εξετάζουν εάν ο Μπανγκ είχε συνάψει άγνωστες συμφωνίες κατανομής κερδών πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της Hybe. Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Hybe στη Σεούλ τον Ιούλιο του 2025 και ο Μπανγκ επέστρεψε οικειοθελώς στη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα για να συνεργαστεί. Τον Δεκέμβριο, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Σεούλ ενέκρινε προσωρινή κατάσχεση των μετοχών του στην Hybe αξίας 156,8 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 118 εκατομμύρια δολάρια).



Σύμφωνα με την εφημερίδα Korea Times σημείωσαν ότι, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κεφαλαιαγοράς, οποιοδήποτε άτομο που αποκομίζει 5 δισεκατομμύρια KRW ή περισσότερα κάνοντας ψευδείς δηλώσεις σχετικά με ένα χρηματοοικονομικό προϊόν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών, με πιθανή ισόβια κάθειρξη στο ανώτερο όριο.



Ο Μπανγκ ανακρίθηκε πέντε φορές και κρατήθηκε με απαγόρευση ταξιδιών - ένας περιορισμός που προκάλεσε διπλωματική αντίδραση, με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σεούλ να ζητά από την αστυνομική υπηρεσία να του επιτραπεί να εισέλθει στη χώρα για την παγκόσμια περιοδεία των BTS.



Η μετοχή της Hybe σημείωσε απότομη πτώση μετά την είδηση, σύμφωνα με το Reuters, υποχωρώντας κατά 2,9% σε μια χρονική στιγμή που ο ευρύτερος δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας διαπραγματευόταν με άνοδο 1,8%. Η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη για την εταιρεία: οι BTS προσέλκυσαν δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές στη δωρεάν συναυλία επιστροφής στη Σεούλ τον περασμένο μήνα και σκέλος της περιοδείας τους στις ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει στην Τάμπα της Φλόριντα αργότερα αυτόν τον μήνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ