Ο Φάρατζ έριξε στο καναβάτσο τον… Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο -Επανεξελέγη βουλευτής με 62,8% - iefimerida.gr

Ο Νάιτζελ Φάρατζ ανέκτησε τη βουλευτική του έδρα στο Κλάκτον, κερδίζοντας την αναπληρωματική εκλογή που ο ίδιος προκάλεσε, όμως το αποτέλεσμα δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως θα περίμενε ο επικεφαλής του Reform UK.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Νάιτζελ Φάρατζ απουσίαζε από την επίσημη καταμέτρηση των ψήφων, επικαλούμενος προειδοποίηση της αστυνομίας. Η εκλογή είχε ασυνήθιστο χαρακτήρα λόγω της αποχής των μεγάλων κομμάτων, με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν συνολικά 34, κυρίως ανεξάρτητοι και σατιρικοί, υποψήφιοι.

Κύριος αντίπαλος του Φάρατζ αναδείχθηκε η σατιρική περσόνα «Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος», που απέσπασε το αξιοσημείωτο 26,7%. Το πρόγραμμά του περιλάμβανε προτάσεις όπως η «εθνικοποίηση» της Αντέλ και η επιβολή ανώτατης τιμής στο παγωτό χωνάκι.

Η εκλογή προκλήθηκε από την παραίτηση του ίδιου του Φάρατζ τον Ιούλιο. Η κίνηση έγινε ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής έρευνας για δώρο 5 εκατ. λιρών που έλαβε από επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων το 2024.

Η επανεκλογή του σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική έρευνα για τα οικονομικά του μπορεί να συνεχιστεί. Αν διαπιστωθεί παραβίαση κανόνων, ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις, ακόμη και αναστολή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αναπληρωματική εκλογή.

Ο αρχηγός του βρετανικού εθνικιστικού, ξενοφοβικού, ευρωσκεπτικιστικού κόμματος -το οποίο βρέθηκε πρόσφατα στο σταυρόνημα έρευνας της αστυνομίας για την προέλευση δωρεάς - συγκέντρωσε 62,8% των ψήφων, ενώ ο βασικός αντίπαλός του ήταν ο... Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος (Count Binface), η σατιρική περσόνα του κωμικού Τζόναθαν Χάρβεϊ, που κατάφερε να αποσπάσει το εντυπωσιακό 26,7%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε χωρίς υποψηφίους από τα μεγάλα βρετανικά κόμματα, τα οποία είχαν επιλέξει να μποϊκοτάρουν τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας πολιτικό τέχνασμα την απόφαση του Φάρατζ να παραιτηθεί και να προκαλέσει νέα αναμέτρηση.

Ο Φάρατζ έλειπε από την καταμέτρηση

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο Φάρατζ δεν παρέστη στην επίσημη καταμέτρηση των ψήφων, υποστηρίζοντας ότι η αστυνομία τον είχε προειδοποιήσει για πιθανή προσπάθεια διατάραξης της διαδικασίας. Αντί να περιμένει την ανακοίνωση του αποτελέσματος, βρισκόταν σε εκδήλωση με υποστηρικτές του κόμματός του, που καλπάζει στις δημοσκοπήσεις.

Η απουσία του έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα σε μια εκλογική διαδικασία που εξαρχής είχε ασυνήθιστο χαρακτήρα. Στο ψηφοδέλτιο υπήρχαν συνολικά 34 υποψήφιοι, καθώς η αποχή των μεγάλων κομμάτων άφησε χώρο σε ανεξάρτητους και σατιρικούς υποψηφίους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ο Φάρατζ είχε παρουσιάσει την αναμέτρηση ως μια μάχη «του λαού απέναντι στο κατεστημένο», υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι και τα μέσα ενημέρωσης τον στοχοποιούν λόγω της υπόθεσης των χρηματικών δώρων που δεν είχαν δηλωθεί.

Ο «Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος» έγινε ο μεγάλος... αντίπαλος

Η δεύτερη θέση του Count Binface αποτελεί μία από τις πιο παράξενες στιγμές της συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης. Η περσόνα του Τζόναθαν Χάρβεϊ εμφανίζεται εδώ και χρόνια στις βρετανικές εκλογές με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει πολιτική σάτιρα και παράλογες προτάσεις.

Μεταξύ των προτάσεών του βρίσκονται η επιβολή ανώτατης τιμής στο παγωτό χωνάκι, η «εθνικοποίηση» της τραγουδίστριας Αντέλ και η υποχρεωτική στρατολόγηση στις ένοπλες δυνάμεις όσων μιλούν δυνατά στο κινητό τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παρά το σατιρικό του πρόγραμμα, το 26,7% που συγκέντρωσε είναι αξιοσημείωτο, ειδικά από τη στιγμή που οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας επέλεξαν να μην κατεβάσουν υποψηφίους απέναντι στον Φάρατζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «επιστροφή» του Φάρατζ και η σκιά των 5 εκατ. λιρών

Η αναπληρωματική εκλογή προκλήθηκε όταν ο Φάρατζ παραιτήθηκε από τη θέση του βουλευτή τον Ιούλιο, ανακοινώνοντας ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του ώστε να λάβει, όπως υποστήριζε, νέα εντολή από τους ψηφοφόρους.

Η κίνηση ήρθε ενώ βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά με δώρο ύψους 5 εκατ. λιρών που είχε λάβει το 2024 από τον επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν. Ο Φάρατζ έχει υποστηρίξει ότι επρόκειτο για προσωπικό δώρο και ότι δεν συνδεόταν με την πολιτική του δραστηριότητα.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έχει κλείσει. Η έρευνα του κοινοβουλευτικού επιτρόπου δεοντολογίας είχε ανασταλεί μετά την παραίτησή του από την έδρα, αλλά πλέον αναμένεται να συνεχιστεί μετά την επανεκλογή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι σημαίνει η νίκη για τον Φάρατζ

Παρά την άνετη επικράτησή του, το αποτέλεσμα δεν θεωρείται απαραίτητα απόλυτη πολιτική επιτυχία για τον αρχηγό του Reform UK. Η απουσία των μεγάλων κομμάτων στέρησε από την αναμέτρηση τον χαρακτήρα μιας κανονικής εκλογικής μάχης, ενώ το υψηλό ποσοστό του «Κόμη Σκουπιδοπρόσωπου» προσέφερε ένα απρόσμενο πλήγμα στο αφήγημα περί θριάμβου απέναντι στο «κατεστημένο».

Η συμμετοχή διαμορφώθηκε περίπου στο 44%, ενώ ο Φάρατζ έλαβε 22.239 ψήφους έναντι 9.455 του «Κόμη Σκουπιδοπρόσωπου».

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η επιστροφή του στο Γουέστμινστερ σημαίνει πως η κοινοβουλευτική έρευνα για τα οικονομικά του μπορεί πλέον να συνεχιστεί κανονικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα εκλογή αν υπάρξει αναστολή;

Εάν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες για τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κυρώσεις, ακόμη και αναστολή από το Κοινοβούλιο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να απαιτηθεί νέα αναπληρωματική εκλογή, αυτή τη φορά όμως τα μεγάλα κόμματα είναι πιθανό να επιστρέψουν στην εκλογική μάχη.

Έτσι, η σημερινή νίκη στο Κλάκτον μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο η αρχή ενός νέου πολιτικού κεφαλαίου για τον Φάρατζ παρά το τέλος της περιπέτειάς του. Ο αρχηγός του Reform UK κέρδισε την έδρα του, αλλά η υπόθεση των 5 εκατ. λιρών εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από την πολιτική του πορεία.