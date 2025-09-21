Ο Ερντογάν θα μιλήσει στον ΟΗΕ για Γάζα και Συρία - iefimerida.gr

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα εγείρει το ζήτημα των «σφαγών του Ισραήλ στη Γάζα», στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα στη διάρκεια του ταξιδιού του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.

Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.

«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και συμπλήρωσε: «Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι "ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε"».

Για την ομιλία του, μεθαύριο, Τρίτη, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».

