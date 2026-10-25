Ο Ερντογάν ετοιμάζεται να κατοχυρώσει νομοθετικά τη «Γαλάζια Πατρίδα» -Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ - iefimerida.gr

Από τη ρητορική των διεκδικήσεων στην προσπάθεια νομοθετικής κατοχύρωσής τους επιχειρεί να περάσει η Τουρκία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η Άγκυρα προετοιμάζει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες ζώνες της, με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει νέο προβληματισμό στην Αθήνα.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού Habertürk, από τις 24 Οκτωβρίου, το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του νομοσχεδίου.

Η σύνταξή του αναμένεται να προχωρήσει τον Νοέμβριο, ενώ στόχος είναι να κατατεθεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση πριν από το τέλος του έτους.

Το σχέδιο αποσκοπεί στον καθορισμό κανόνων για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας και την άσκηση δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Με άλλα λόγια, η Άγκυρα επιχειρεί να περάσει τις θέσεις της για τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε ένα οργανωμένο νομικό πλαίσιο, ενισχύοντας την παρουσία τους στην εσωτερική της νομοθεσία.

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Στο επίκεντρο τα έξι ναυτικά μίλια και οι «γκρίζες ζώνες»

Παράλληλα, το νομοσχέδιο φέρεται να προβλέπει ότι οικονομικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες εντός της τουρκικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης θα υπόκεινται σε άδεια της Άγκυρας. Αντίστοιχες ρυθμίσεις αναμένονται για εργασίες στον βυθό και το υπέδαφος.

Ακόμη πιο ευαίσθητο είναι το ζήτημα των νησίδων και των βραχονησίδων που η τουρκική πλευρά εντάσσει στη συζήτηση περί «γκρίζων ζωνών». Η πρόθεση να συμπεριληφθούν σχετικοί νομικοί ορισμοί στο νέο πλαίσιο επαναφέρει μια από τις βασικές εστίες έντασης στο Αιγαίο, καθώς η Ελλάδα απορρίπτει τις τουρκικές αμφισβητήσεις της κυριαρχίας της επί ελληνικών νησιών και νησίδων.