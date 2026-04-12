Εκλογές στην Ουγγαρία: Ο Όρμπαν παραδέχθηκε την ήττα του -«Οι μέρες που έρχονται είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας» - iefimerida.gr

Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχεται την ήττα του στις πρώτες του δηλώσεις, καθώς τα αποτελέσματα δείχνουν εκλογική συντριβή για το κόμμα του και τον ίδιο.

Ο Όρμπαν δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι το καθήκον τους είναι σαφές: «Δεν έχουμε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας.»

Ευχαρίστησε τα δυόμισι εκατομμύρια ψηφοφόρους που έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής το κόμμα του, το Fidesz, και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους απογοητεύσει ποτέ.

Σε μια σύντομη ομιλία του, ο Όρμπαν δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι «οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές».

«Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε», είπε.

Παραδέχτηκε την ήττα του ο Όρμπαν

Συνέχισε λέγοντας: «Ποτέ δεν τα παρατάμε, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος ξέρει για εμάς, ποτέ δεν τα παρατάμε. Οι μέρες που έρχονται είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας».

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, αλλά με περίπου το 60% να έχει καταμετρηθεί μέχρι στιγμής, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ είναι σε θέση να κερδίσει πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, μια συντριπτική νίκη που θα του δώσει την δυνατότητα να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσει ξεπερνώντας τα θεσμικά εμπόδια που έθεσε η 16χρονη κυριαρχία του Όρμπαν.

Σύμφωνα με τον Μάγιαρ, λίγο νωρίτερα ο Όρμπαν φέρεται να τον κάλεσε για να του δώσει προσωπικά συγχαρητήρια για την εκλογική του επικράτηση.

﻿Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI) ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αναμένεται να κερίδσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.