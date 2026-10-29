Ο αρχαιότερος μετεωρίτης από τον πλανήτη Άρη: Ηλικίας άνω των 4,1 δισ. ετών, τι αποκαλύπτει για την ύπαρξη νερού και ζωής - iefimerida.gr

Ένα σπάνιο παράθυρο στην πρώιμη ιστορία του πλανήτη Άρη ανοίγει η μελέτη ενός μετεωρίτη που ανακαλύφθηκε στην έρημο Σαχάρα, στο Μάλι, το 2022.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο μετεωρίτης Teghaza 001, ένα πυριγενές πέτρωμα τύπου γάββρου, εντοπίστηκε στο Μάλι. Η ηλικία του προσδιορίστηκε στα 4,1 δισ. έτη μέσω ραδιοχρονολόγησης, αξιοποιώντας κρυστάλλους ζιρκονίου που περιείχαν ουράνιο και μόλυβδο.

Η χημική ανάλυση του μετεωρίτη αποκάλυψε αλληλεπίδραση με νερό κατά την κρυστάλλωσή του στο υπέδαφος. Το εύρημα ενισχύει την εικόνα ενός αρχαίου Άρη που ήταν πιθανότατα θερμότερος, υγρότερος και γεωλογικά διαφορετικός από σήμερα.

Τα δεδομένα δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής, αλλά υποστηρίζουν ότι ο πρώιμος Άρης διέθετε ορισμένα από τα απαραίτητα συστατικά και τις συνθήκες για να τη φιλοξενήσει, αφήνοντας το κρίσιμο ερώτημα αναπάντητο.

Το πέτρωμα σχηματίστηκε στον αρειανό φλοιό, εκτοξεύτηκε στο Διάστημα από μια ισχυρή πρόσκρουση και ταξίδεψε για άγνωστο διάστημα μέχρι η τροχιά του να διασταυρωθεί με της Γης, καταλήγοντας τελικά στην έρημο Σαχάρα.

Ο Teghaza 001, ηλικίας τουλάχιστον 4,1 δισεκατομμυρίων ετών, θεωρείται ο αρχαιότερος από τους 435 γνωστούς αρειανούς μετεωρίτες που έχουν εντοπιστεί στη Γη, σύμφωνα με τα ευρήματα επιστημονικής έρευνας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science.

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Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στην ηλικία του πετρώματος. Η ορυκτολογική και χημική του σύσταση προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το εσωτερικό του Άρη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν στον πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν η εξέλιξή του ακολουθούσε ακόμη διαφορετική πορεία από εκείνη της Γης.

Ένα πέτρωμα με ίχνη τον αρχαίο Άρη

Ο ﻿Τeghaza 001 εντοπίστηκε σε οκτώ κομμάτια, περίπου 34 χιλιόμετρα από το χωριό Μπιρ Σάλι του Μαλί. Το μεγαλύτερο τμήμα του έχει περίπου το μέγεθος μιας ανθρώπινης γροθιάς.

Πρόκειται για γάββρο, ένα πυριγενές πέτρωμα που σχηματίζεται όταν το μάγμα ψύχεται και κρυσταλλώνεται αργά. Τα κύρια ορυκτά του είναι ο άστριος και ο πυρόξενος, ενώ περιέχει και κρυστάλλους ζιρκονίου, οι οποίοι ενσωματώνουν ουράνιο. Οι ερευνητές προσδιόρισαν την ηλικία του με τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης, αξιοποιώντας τη ραδιενεργό διάσπαση του ουρανίου σε μόλυβδο. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό του χρόνου που έχει περάσει από τον σχηματισμό των ορυκτών.

Τα αποτελέσματα τοποθετούν τον σχηματισμό του στον αρειανό φλοιό πριν από τουλάχιστον 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια, σε μια εποχή κατά την οποία ο πλανήτης βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της γεωλογικής του εξέλιξης.

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Ένας πλανήτης πιθανώς «θερμότερος και υγρότερος»

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης είναι ότι η χημεία του μετεωρίτη υποδεικνύει αλληλεπίδραση με νερό κατά την αργή ψύξη και κρυστάλλωσή του στο αρειανό υπέδαφος.

Η επιστήμονας πλανητικών σωμάτων Γιανγκ Λιου, από το Jet Propulsion Laboratory της NASA, το οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), περιέγραψε τον μετεωρίτη ως «μάρτυρα μιας εποχής που ο Άρης ήταν πιθανώς θερμότερος και υγρότερος», σε σύγκριση με το μεγαλύτερο μέρος της μετέπειτα ιστορίας του.

Τα στοιχεία αυτά συνδέονται με τις ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί από διαστημικές αποστολές για την ύπαρξη νερού στην επιφάνεια του Άρη κατά το μακρινό παρελθόν. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γεωλογικούς σχηματισμούς που παραπέμπουν σε αρχαία ποτάμια, λίμνες και πιθανώς έναν μεγάλο όγκο νερού στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη.

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Σήμερα, ο Άρης είναι ένας ψυχρός, ξηρός και έρημος πλανήτης. Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από τα γεωλογικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετική για τις πρώτες περιόδους της ιστορίας του, όταν οι συνθήκες ενδέχεται να επέτρεπαν την παρουσία υγρού νερού στην επιφάνειά του.

Θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί ζωή στον Κόκκινο Πλανήτη;

Η παρουσία νερού αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που εξετάζουν οι επιστήμονες στην αναζήτηση πιθανών ενδείξεων ζωής πέρα από τη Γη. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι υπήρχε νερό στον αρχαίο Άρη δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι στον πλανήτη είχαν αναπτυχθεί κάποτε ζωντανοί οργανισμοί.

Η Λι Σάπερ, μία από τις συγγραφείς της μελέτης, η οποία εργάζεται στο ερευνητικό κέντρο Ames της NASA και στο Ινστιτούτο BAER στην Καλιφόρνια, υπογράμμισε ότι τα νέα ευρήματα υποστηρίζουν την άποψη πως ο πρώιμος Άρης διέθετε ορισμένα από τα απαραίτητα συστατικά και τις συνθήκες για να φιλοξενήσει ζωή. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο: αν αυτές οι συνθήκες αξιοποιήθηκαν πράγματι για την ανάπτυξη μικροβιακής ζωής.

Η μελέτη του Teghaza 001 επιτρέπει στους επιστήμονες να εξετάσουν στο εργαστήριο υλικά που σχηματίστηκαν στον Άρη, συμπληρώνοντας τα δεδομένα από τις δορυφορικές παρατηρήσεις και τα ρομποτικά οχήματα που εξερευνούν την επιφάνειά του.

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Όπως επισήμανε η Λιου, οι αρειανοί μετεωρίτες αποτελούν τα μοναδικά δείγματα από τον πλανήτη που είναι σήμερα διαθέσιμα για άμεση εργαστηριακή μελέτη στη Γη.

Μόλις τρεις μετεωρίτες με στοιχεία από την πρώιμη ιστορία του Άρη

Από τους εκατοντάδες γνωστούς αρειανούς μετεωρίτες, μόλις τρεις, συμπεριλαμβανομένου του Teghaza 001, χρονολογούνται στην πρώιμη ιστορία του πλανήτη.

Ένας ακόμη ανακαλύφθηκε στην Ανταρκτική το 1984. Αρχικά, είχε εκτιμηθεί ότι η ηλικία του έφτανε περίπου τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ωστόσο νεότερες αναλύσεις έδειξαν ότι είναι περίπου συνομήλικος με τον Teghaza 001. Με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα, ο μετεωρίτης από το Μάλι ενδέχεται να είναι ελαφρώς αρχαιότερος.

Η σπανιότητα τέτοιων δειγμάτων καθιστά ιδιαίτερα σημαντική κάθε νέα ανακάλυψη. Η μελέτη τους μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για τον σχηματισμό του αρειανού φλοιού, τη δραστηριότητα του μάγματος και τις αλληλεπιδράσεις των πετρωμάτων με το νερό.

Παράλληλα, οι συγκρίσεις με τα πετρώματα της Γης βοηθούν τους ερευνητές να κατανοήσουν γιατί οι δύο πλανήτες, που σχηματίστηκαν πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ακολούθησαν τόσο διαφορετικές εξελικτικές διαδρομές.

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Από τον αρειανό φλοιό στην έρημο Σαχάρα

Η διαδρομή του Teghaza 001 από τον Άρη έως τη Γη υπήρξε μακρά και πολυτάραχη. Το πέτρωμα σχηματίστηκε αρχικά από μάγμα που προήλθε από μεγαλύτερα βάθη του πλανήτη και κρυσταλλώθηκε στον φλοιό του. Σε μεταγενέστερο χρόνο, μια ισχυρή πρόσκρουση στην αρειανή επιφάνεια εκτόξευσε το υλικό στο Διάστημα.

Ακολούθησε ένα μακρύ ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου η τροχιά του διασταυρώθηκε με εκείνη της Γης. Ο μετεωρίτης εισήλθε στη γήινη ατμόσφαιρα και κατέληξε στην έρημο Σαχάρα, όπου εντοπίστηκε το 2022. Ο ακριβής χρόνος της πτώσης του στη Γη παραμένει άγνωστος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προέρχεται από τα νότια υψίπεδα του Άρη, πιθανώς από την περιοχή της λεκάνης Ελλάς, ενός από τους μεγαλύτερους κρατήρες πρόσκρουσης του πλανήτη. Η προέλευσή του, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά.