Ο Τζον Γουόκερ θα μπορούσε άνετα να θυμίζει σήμερα τον ήρεμο τύπο στο συνοικιακό φαρμακείο.

Η ιστορική στιγμή γεννήθηκε όπως γεννιούνται σήμερα τα viral βίντεο: Την ώρα που ανακάτευε ένα εύφλεκτο μείγμα με ένα απλό ξύλινο ραβδάκι — κάτι σαν τα σύγχρονα πειράματα των 15 δευτερολέπτων που σκρολάρεις στο TikTok — μια απίθανη αντίδραση έδωσε το αποτέλεσμα που κανείς δεν είχε προβλέψει.

Δες εδώ μια τυχαία σπίθα άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ανάβουμε φωτιά!