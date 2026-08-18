Έχει 300 αυτοκίνητα, 38 τζετ και 17.000 σπίτια -Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει την καλύτερη συλλογή πανάκριβων μοντέλων - iefimerida.gr

Η περιουσία του υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η συλλογή του περιλαμβάνει εκατοντάδες πολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη και σκάφη.
Μπορεί ο Έλον Μασκ να παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ωστόσο ακόμη και εκείνος κρατά ένα πιο γήινο προφίλ μπροστά στον εκκεντρικό βασιλιά Ράμα τον 10ο, τον Maha Vajiralongkorn, ο οποίος βρίσκεται στον θρόνο της Ταϊλάνδης από το 2016, όταν διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του.
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