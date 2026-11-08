Ο Άιζενκοτ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ -«Θα ηγηθώ των προσπαθειών σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης» - iefimerida.gr

Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Γκάντι Άιζενκοτ έδωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.



Λίγο μετά τη συνάντησή τους ο Χέρτζογκ, σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους όλων των κομμάτων μετά το αδιέξοδο στις ισραηλινές εκλογές.



Όπως είπε οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες και ουσιαστικές». «Κατέστη σαφές ότι όλοι οι πολίτες του Ισραήλ έχουν ίση φωνή από όλες τις πλευρές και τα κόμματα, ανεξάρτητα από τις απόψεις, τον τρόπο ζωής και τις πεποιθήσεις τους», τόνισε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το βασικό ερώτημα [είναι] ποιος έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση; Έτσι, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου, αποφάσισα να αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ » πρόσθεσε ο Χέρτζογκ.



Ο Ισαάκ Χέρζογκ συνεχίζει περιγράφοντας τις βασικές προτεραιότητες για το Ισραήλ.

«Πρέπει να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος της στρατολόγησης για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ», λέει.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να θεσμοθετήσουμε τα σύνορα και τις σχέσεις με τις αρχές, και πρέπει να διαφυλάξουμε την οικονομία μας και να την διατηρήσουμε ισχυρή.

«Πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην επούλωση των πληγών της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές.»

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι υπάρχουν «πολλές, πολλές άλλες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Το κράτος του Ισραήλ χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να διαρκέσει στο χρόνο», προσθέτει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή είναι η στιγμή να τείνουμε χείρα φιλίας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ενότητα αυτής της χώρας και για τη δημιουργία της καλύτερης και πιο σταθερής κυβέρνησης που είναι δυνατόν για τον λαό του Ισραήλ.»

Άιζενκοτ: Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία στην ιστορία της ισραηλινής δημοκρατίας

«Στέκομαι εδώ με βαθύ αίσθημα ευθύνης» είπε, ενώ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ισραήλ για την «εμπιστοσύνη που έδειξε». «Μου αναθέσατε ένα πολύ βαρύ καθήκον εκ μέρους των πολιτών του Ισραήλ», είπε.



Ο Άιζενκοτ αναφέρει ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «δύσκολη περίοδο έκτακτης ανάγκης». «Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία στην ιστορία της ισραηλινής δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Εμφανίστηκε, δε, ανοικτός στη συμμετοχή του κόμματος Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ενός από τους ακροδεξιούς συμμάχους του σε μια κυβέρνηση συνασπισμού της οποίας θα ηγηθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν τα μέλη του Λικούντ και του Θρησκευτικού Σιωνισμού (σ.σ. κόμμα του απερχόμενου υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς) πιστεύουν ειλικρινά ότι έχει έρθει η ώρα για ενότητα (…) δεν βλέπω κανένα λόγο να μην υποστηρίξουν μια κυβέρνηση με επικεφαλής εμένα και βασισμένη στις αρχές που έχω περιγράψει», δήλωσε ο Άιζενκοτ.