Ο Αχμέντ αλ Σάρα στη Νέα Υόρκη για την ΓΣ του ΟΗΕ -Ο πρώτος Σύρος ηγέτης που θα παραστεί από το 1967 - iefimerida.gr

Ο Άχμεντ αλ Σάρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Πρόκειται για ιστορικής σημασίας παρουσία καθώς είναι ο πρώτος Σύρος ηγέτης που θα παραστεί εκεί από το 1967 όπως αναφέρει το Al Jazeera.



Ο αλ Σάρα που ανέτρεψε την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο έχει ήδη ανακοινώσει τις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές στις αρχές Οκτωβρίου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αλ Σάρα έφτασε στη Νέα Υόρκη την Κυριακή επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας Σύρων αξιωματούχων, με στόχο την διεθνή αναγνώριση της κυβέρνησής του.

Σήμερα επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ουάσιγκτον να άρει επισήμως της αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί το 2019 βάσει του διατάγματος Caesar Act.

«Έχουμε μια σημαντική αποστολή να οικοδομήσουμε την οικονομία», είπεστον εν αποστρατεία στρατηγό Ντέιβιντ Πετρέους, που ήταν επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ, σε μια συνέντευξη που διεξήχθη επί σκηνής.

«Η Συρία έχει ένα ευρύ εργατικό δυναμικό. Λατρεύουν να εργάζονται, είναι στα γονίδιά τους. Επομένως, μην ανησυχείτε, απλά άρετε τις κυρώσεις και θα δείτε τα αποτελέσματα» πρόσθεσε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σύρος, βασικό μέλος της Αλ-Κάιντα και βασικός παράγοντας στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, έχει μετατραπεί από έναν πολεμοχαρή άνδρα σε έναν ρεαλιστή ηγέτη -όπως ο ίδιος δηλώνει- που θέλει να ανοικοδομήσει τη χώρα του και να αποκαταστήσει τις διεθνείς σχέσεις της.



Η πρώτη συνάντηση μεταξύ ηγετών ΗΠΑ και Συρίας έγινε πρόσφατα με τον Τραμπ να τον συναντά, παρουσία και του Ερντογάν, στη πρώτη συνάντηση ηγετών των δύο κρατών μετά από 25 χρόνια.

Ο Τραμπ μετά τη συνάντηση είχε ανακοινώσει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στη Συρία.

