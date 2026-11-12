Θύελλα στην Nvidia: Βουτιά 13% στη μετοχή μετά την παραίτηση Χουάνγκ -Η κούρσα της διαδοχής και η παρέμβαση Τραμπ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την παραίτηση του CEO της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στη διεθνή βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου κατά την οποία ο 63χρονος επιχειρηματίας μετέτρεψε την εταιρεία κατασκευής επεξεργαστών σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονη αβεβαιότητα για το μέλλον της Nvidia, μιας εταιρείας με χρηματιστηριακή αξία που είχε φτάσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και για ολόκληρο το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε γύρω από τους επεξεργαστές της.

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Ο Χουάνγκ, ο οποίος κατέχει περίπου το 3,61% των μετοχών της Nvidia και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους μετόχους της, αποχωρεί όχι μόνο από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρεία βρίσκεται πλέον μπροστά στην αναζήτηση διαδόχου, σε μια περίοδο κατά την οποία η διοικητική αλλαγή συμπίπτει με σοβαρές αναταράξεις γύρω από την προσωπική ζωή του ιδρυτή της, τις σχέσεις του με την Κίνα, καθώς και τις πολιτικές ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρέμβαση Τραμπ για τη διαδοχή

Στις εξελίξεις προστέθηκε και η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

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«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να τον αντικαταστήσει: ο Τιμ Κουκ της Apple. Ένας θρύλος διαδέχεται έναν θρύλο!»

Η επιλογή του επόμενου επικεφαλής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Nvidia έχει εξελιχθεί σε κεντρικό παράγοντα της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, με καθοριστική παρουσία στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος και στα προηγμένα τσιπ.

Κολέτ Κρες: Η προσωρινή διάδοχος στην ηγεσία της Nvidia

Αμέσως μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου.

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Η Κρες εργάζεται στη Nvidia από τον Σεπτέμβριο του 2013, έχοντας διατηρήσει έκτοτε τη θέση της οικονομικής διευθύντριας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της συμμετείχε μαζί με τον Χουάνγκ στις τριμηνιαίες τηλεδιασκέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Πριν από την ένταξή της στην Nvidia, είχε εργαστεί στην Texas Instruments, στη Microsoft και στη Cisco, αποκτώντας πολυετή εμπειρία σε ανώτερες χρηματοοικονομικές θέσεις μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Η ανάληψη των προσωρινών καθηκόντων της CEO πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Nvidia αναζητά μόνιμο διάδοχο για τη θέση που κατείχε ο συνιδρυτής της. Παράλληλα, η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει τις χρηματιστηριακές πιέσεις και την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η αποχώρησή του.

«Βουτιά» 13% στο Χρηματιστήριο

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, με τη μετοχή της Nvidia να ανοίγει με απώλειες 13%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις της τελευταίας περιόδου. Η υποχώρηση αυτή απείλησε να οδηγήσει τη μετοχή στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Ιανουάριο του 2025.

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Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας υποχώρησε κάτω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2025.

Η απομάκρυνση του Χουάνγκ προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αγορές, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αποτιμήσουν τις συνέπειες.

Η αναταραχή δεν περιορίστηκε στην αμερικανική αγορά. Οι διεθνείς μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν απότομα, καθώς η αλλαγή στην κορυφή της Nvidia επηρεάζει έναν ολόκληρο κλάδο που έχει αναπτυχθεί γύρω από την τεχνολογία και τις επενδύσεις της.

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Το σκάνδαλο που οδήγησε στην απομάκρυνση

Η πίεση προς τον Τζένσεν Χουάνγκ είχε αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με φερόμενη εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία, την οποία αμερικανικές αρχές φέρονται να υποπτεύονται για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ του Πεκίνου.

Ο 63χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Λόρι Μιλς, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που συνέδεαν την προσωπική του ζωή με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, αναφορές έκαναν λόγο για δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, αυτή τη φορά με ανώτερο στέλεχος της Nvidia, το οποίο υπαγόταν στην επαγγελματική του ιεραρχία.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε την Τετάρτη προκειμένου να εξετάσει την απομάκρυνσή του, μετά τις αναφορές που είχαν προηγηθεί.

Η Άλις Χουάνγκ στο επίκεντρο έρευνας στη Σιγκαπούρη

Ωστόσο, το φως της δημοσιότητας είδαν νέες αποκαλύψεις για τη δράση της Άλις Χουάνγκ στη Σιγκαπούρη, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι της έχει απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα, μετά από έρευνα για πιθανά αδικήματα.

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Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι η Χουάνγκ εγκατέλειψε τη χώρα τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια αποφασίστηκε να μην της επιτραπεί η επιστροφή.

Η Χουάνγκ είχε διατελέσει ανώτερο στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας-πελάτη της Nvidia, ενώ κατείχε τις θέσεις της διευθύνουσας συμβούλου, της προέδρου και μίας εκ των βασικών ελεγκτών της επιχείρησης.

Η έρευνα των αρχών επικεντρώθηκε σε πιθανά αδικήματα που σχετίζονταν με την αγορά διακομιστών, οι οποίοι φέρεται να εξήχθησαν μέσω της Σιγκαπούρης προς τη Μαλαισία, χωρίς να εισέλθουν στην αγορά της Σιγκαπούρης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η Χουάνγκ ερευνήθηκε για πιθανή εμπλοκή σε αδικήματα στη χώρα, εξαιτίας της θέσης και των αρμοδιοτήτων που είχε στη Megaspeed.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι αρχές της Σιγκαπούρης διευκρίνισαν πως η συγκεκριμένη έρευνα δεν αφορούσε κατασκοπεία.