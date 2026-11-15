Megaspeed: «Η Alice Huang αποχώρησε το 2025» -Η πρώτη τοποθέτηση της εταιρείας για το πρόσωπο του σκανδάλου της Nvidia

Η Megaspeed, η εταιρεία στην οποία φερόταν να εργάζεται η Άλις Χουάνγκ -πέτρα του σκανδάλου στην υπόθεση της Nvidia και της σχέσης της με τον Τζένσεν Χουάνγκ-, εξέδωσε ανακοίνωση για τη συνεργασία της μαζί της.

Η εταιρεία cloud computing με έδρα τη Σιγκαπούρη, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, δίνοντας για πρώτη φορά διευκρινίσεις για την επαγγελματική σχέση της με τη Χουάνγκ για την οποία είπε ότι αποχώρησε επισήμως στις 30 Αυγούστου 2025 και ότι πλέον δεν κατέχει καμία θέση ή αρμοδιότητα σε αυτήν.

Παράλληλα, απέρριψε δημοσιεύματα και ισχυρισμούς σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς λειτουργίες της, υποστηρίζοντας ότι δεν στηρίζονται σε επαληθεύσιμα στοιχεία. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχει αναθέσει σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους τη διερεύνηση των σχετικών δημοσιευμάτων.



Τι απάντησε η Megaspeed για την υπόθεση