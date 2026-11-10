Υπόθεση Nvidia: Η Κινέζα κατάσκοπος καυχιόταν ότι μπορεί να εξασφαλίσει αμερικανικά τσιπ, παρά την απαγόρευση εξαγωγών - iefimerida.gr

Η Κινέζα κατάσκοπος που κατηγορείται ότι παγίδευσε ερωτικά τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καυχιόταν ότι μπορούσε να εξασφαλίσει τεχνολογία της εταιρείας, παρά τις αμερικανικές απαγορεύσεις εξαγωγών προς την Κίνα.



Η Άλις Χουάνγκ φέρεται να παρουσίασε το 2025 σε επενδυτές στο Πεκίνο μια συμφωνία για την προμήθεια των πολυπόθητων μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia. Σύμφωνα με τους Financial Times, έλεγε ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα να εξασφαλίσει GPU» παρ' όλο που οι ΗΠΑ εμποδίζουν κινέζικες εταιρείες να τις αποκτήσουν. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, τη σχέση της με τον παντρεμένο επικεφαλής της εταιρείας, κατά την παρουσίαση επενδυτικού σχεδίου για κέντρο δεδομένων στη Σιγκαπούρη.

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Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές της Nvidia, προκειμένου να εμποδίσει τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, να καταστήσει τη χώρα του την κορυφαία υπερδύναμη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έως το 2030.



Η Nvidia βρέθηκε σε αναταραχή τη Δευτέρα, αφού ο Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, μήνες αφού οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών τη χαρακτήρισαν ως Κινέζα κατάσκοπο. Την Κυριακή, ο 63χρονος διευθύνων σύμβουλος έστειλε υπόμνημα στους εργαζομένους, στο οποίο παραδέχθηκε την απιστία του και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αναφέροντας ότι οι πράξεις του τους πλήγωσαν και πως δεν υπάρχει δικαιολογία για όσα έκανε. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση.

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ



Η Άλις Χουάνγκ φέρεται να εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην κινεζική κρατική τηλεόραση και στη συνέχεια στον χώρο των ιδιωτικών επενδύσεων, προτού ιδρύσει το 2023 τη Megaspeed International, σύμφωνα με βιογραφικά στοιχεία που βρέθηκαν στο διαδίκτυο, τα οποία ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μέσα σε έναν χρόνο, η εταιρεία, που μέχρι τότε παρέμενε ανενεργή, έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής τσιπ της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Εβδομάδες πριν ξεκινήσει τις αγορές, η Άλις εθεάθη να πίνει ουίσκι με τον Χουάνγκ στην Ταϊπέι. Αυτές είναι οι πρώτες γνωστές φωτογραφίες τους μαζί. Οι εισαγωγές της Megaspeed ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. λίρες, καθώς η εταιρεία άνοιξε εγκαταστάσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία και ενοικίαζε την τεχνολογία της στον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Alibaba. Οι επενδύσεις αυτές σήμαναν συναγερμό στην Ουάσιγκτον και η Χουάνγκ τέθηκε υπό παρακολούθηση στα τέλη του 2024. Νωρίτερα φέτος, κατονομάστηκε ως κατάσκοπος σε έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ, στενός σύμμαχος του Τζένσεν Χουάνγκ, δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια.



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Η Τερέζα Φάλον, διευθύντρια του Centre for Russia Europe Asia Studies στις Βρυξέλλες, δήλωσε: «Είναι πάντα εκπληκτικό να βλέπεις πώς οι λεγόμενοι έξυπνοι άνθρωποι πέφτουν σε κινεζικές παγίδες με δόλωμα τον έρωτα». Ο Ρας Ντόσι, επίκουρος καθηγητής σπουδών ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον, ανέφερε: «Αν τα δημοσιεύματα ευσταθούν, πρόκειται για την πιο σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εδώ και χρόνια». Πρόσθεσε ότι, εάν οι ΗΠΑ γνώριζαν πως ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε ερωτική σχέση με Κινέζα κατάσκοπο και δεν έκαναν τίποτα, ενώ εκείνη διηύθυνε εταιρεία που διοχέτευε αμερικανική υπολογιστική ισχύ στην Κίνα, τότε θα έπρεπε να διεξαχθεί έρευνα από το Κογκρέσο.

Το 2022, οι ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στις εταιρείες όσον αφορά την εξαγωγή προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα, ωστόσο ορισμένοι τα διακίνησαν παράνομα, περνώντας τα από τα σύνορα. Άλλοι ίδρυσαν νόμιμα επιχειρήσεις που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες τσιπ για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία εξυπηρετούν κινεζικές εταιρείες. Η εταιρεία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, φέρεται να λειτούργησε ως ενδιάμεσος, αγοράζοντας τσιπ της Nvidia και παρέχοντας υπολογιστική ισχύ σε κινεζικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας. Υπήρξαν, ωστόσο, υποψίες ότι η εταιρεία διακινούσε παράνομα την εν λόγω τεχνολογία εντός της Κίνας.



Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ άσκησε πιέσεις στον Τραμπ για χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ. Όταν αμερικανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την Κίνα τον περασμένο Μάιο, αρχικά αποκλείστηκε από τη λίστα των συμμετεχόντων, λόγω ανησυχιών για την επιρροή του στην πολιτική του προέδρου υπέρ μιας πιο χαλαρής ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Σίλικον Βάλεϊ στηρίζει τον Χουάνγκ: «Αναντικατάστατος», «είναι άνθρωπος»

Πάντως, μεγάλα ονόματα της Σίλικον Βάλεϊ υπερασπίστηκαν τον επιχειρηματία. Ο Σον Μαγκουάιρ, εταίρος της Sequoia Capital, έγραψε ότι ο Χουάνγκ είναι «αναντικατάστατος για την ηγετική θέση της Αμερικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη», προσθέτοντας ότι εκτιμά πως δεν υπήρχε κακή πρόθεση. Ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, σχολίασε γράφοντας: «Συμφωνώ». Ο διαχειριστής κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν δήλωσε ότι ο Χουάνγκ είναι άνθρωπος και πως ακόμη και οι εξαιρετικοί άνθρωποι κάνουν λάθη.



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Η Κίνα αρνήθηκε ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν κατάσκοπος και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «αβάσιμες συκοφαντίες και δυσφημίσεις».



Η Nvidia, τέλος, δήλωσε ότι «θέτει ως προτεραιότητα την εθνική και οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ», αλλά δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκαν είτε η εθνική ασφάλεια είτε τα μυστικά της εταιρείας. Πρόσθεσε ότι ο Χουάνγκ συνεργάζεται με την έρευνα και θα παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης.