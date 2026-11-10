O CEO της Nvidia με τη γυναίκα και την κόρη του χαμογελαστοί στο Παρίσι, μία εβδομάδα πριν από την αποκάλυψη της σχέσης του με την Κινέζα κατάσκοπο - iefimerida.gr



Μία εβδομάδα πριν από την αποκάλυψη του εξωσυζυγικού δεσμού του, και μάλιστα με Κινέζα κατάσκοπο, ο CEO της Nvidia γυρνούσε με τη σύζυγο και την κόρη του την Ευρώπη.

Η Μάντισον Χουάνγκ, η οποία εργάζεται στην εταιρεία του πατέρα της, ανέβασε στα τέλη Οκτωβρίου μια σειρά από φωτογραφίες στο LinkedIn όπου παρουσίαζαν το Συνέδριο Τεχνολογίας GPU της Nvidia - το οποίο συχνά περιγράφεται ως το «Superbowl της Τεχνητής Νοημοσύνης».

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες από συνέδρια, η οικογένεια Χουάνγκ περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. «Το διήμερο, συναρπαστικό μας ταξίδι στο GTC, που διασχίζει τη Στοκχόλμη, το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο και την Αστάνα, φτάνει στο τέλος του», είχε γράψει η κόρη του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν κάποιες από τις διακοπές τους στο Παρίσι.

Σε μία από αυτές, ο 63χρονος Τζένσεν πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του, Λόρι -με την οποία είναι παντρεμένος 41 χρόνια - μπροστά από το Palais-Royal, κοντά στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

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Σε μία άλλη φωτογραφία, η σύζυγος και η κόρη του ατιμασμένου πλέον μεγιστάνα της ΑΙ ποζάρουν χαμογελώντας πλατιά μπροστά σε έναν παγκόσμιο χάρτη, κρατώντας σφιχτά δύο τεράστια μπουκέτα από κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η είδηση ​​για τη σχέση του πατέρα της με την Κινέζα κατάσκοπο, Άλις Χουάνγκ, έγινε γνωστή την Κυριακή, αφότου ο ίδιος ο Χουάνγκ έστειλε ένα υπόμνημα σε ολόκληρη την εταιρεία, στο οποίο παραδεχόταν ότι απάτησε τη σύζυγό του.

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Η αποκάλυψη της ταυτότητας της Κινέζας συντρόφου του 63χρονου πατρόνα της ΑΙ προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τη Χουάνγκ για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο ﻿Ρούμπιο, είχε προειδοποιήσει για την εξωσυζυγική σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο.

Πόσα δισεκατομμύρια θα μπορούσε να πάρει η σύζυγος του CEO της NVIDIA, αν αποφασίσει να τον χωρίσει

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις, όχι μόνο για το σκάνδαλο κατασκοπείας, αλλά και για το ενδεχόμενο ενός από τα ακριβότερα διαζύγια στην ιστορία της τεχνολογικής βιομηχανίας, εφόσον ο γάμος του ισχυρού άνδρα της NVIDIA διαλυθεί.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον είναι πόσα θα μπορούσε να διεκδικήσει η σύζυγός του, Λόρι, έπειτα από 40 χρόνια γάμου, δεδομένου ότι η τεράστια περιουσία του επιχειρηματία δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τον γάμο του και την ίδρυση της NVIDIA.

Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή περιουσία του Τζένσεν Χουάνγκ υπολογίζεται στα 162,2 δισ. δολάρια, γεγονός που τον κατατάσσει στην όγδοη θέση μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν την περιουσία του μεταξύ 170 και 195 δισ. δολαρίων, με τον μεγαλύτερο όγκο του πλούτου του να συνδέεται με τις μετοχές της NVIDIA.

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Εάν το σύνολο της περιουσίας του αναγνωριζόταν ως συζυγική περιουσία και εφαρμοζόταν ισόποση κατανομή, η Λόρι Χουάνγκ θα μπορούσε θεωρητικά να λάβει περίπου 81,1 δισ. δολάρια﻿. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί στο μισό της εκτιμώμενης περιουσίας των 162,2 δισ. δολαρίων.

Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στο καθεστώς κοινοκτημοσύνης που εφαρμόζεται στην Καλιφόρνια, όπου το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας που αποκτάται κατά τη διάρκεια ενός γάμου θεωρείται κοινό περιουσιακό στοιχείο και, σε περίπτωση διαζυγίου, κατά κανόνα κατανέμεται ισόποσα.

Με βάση διαφορετικές εκτιμήσεις, η πιθανή αξίωση της Λόρι θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα από 62,6 δισ. δολάρια σε μετοχές της NVIDIA. Ωστόσο, τα ποσά αυτά αποτελούν θεωρητικούς υπολογισμούς και δεν συνιστούν πρόβλεψη για το ύψος ενός πραγματικού διακανονισμού.