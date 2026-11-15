Η Nvidia είναι αναγκαίο «να ψάξει εκτός εταιρείας» για να βρει αντικαταστάτη του Χουάνγκ, λέει ο Μπέσεντ -Το όνομα που παίζει

O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ μίλησε για το μέλλον της ηγεσίας της Nvidia, μετά το τέλος εποχής του Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Αμερικανός υπουργός των Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι η Nvidia είναι αναγκαίο «να ψάξει εκτός εταιρίας», καθώς αναζητά έναν νέο εκτελεστικό διευθυντή μετά από την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, για αποκαλύψεις εξωσυζυγικών του σχέσεων.

Ο Μπέσεντ μιλούσε στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

ανέφερε επίσης ‌ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia και οι εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοί της ‌πρέπει να απαντήσουν, εντός των επόμενων 10 ημερών, ⁠σε ερωτήσεις σχετικά με την κουλτούρα συμμόρφωσης της εταιρείας με ⁠τους περιορισμούς στις εξαγωγές.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έχει προσεγγίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Arm Holdings, Ρένε Χάας, ‌στο πλαίσιο της αναζήτησής του ‌για ‌ενδεχόμενο διάδοχο του Χουάνγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times την Παρασκευή.