Ντουμπάι: Σχεδιάζουν δρόμο στρωμένο με... χρυσό - iefimerida.gr

Ένα ακόμη φιλόδοξο έργο ετοιμάζεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των εντυπωσιακών αξιοθεάτων του Ντουμπάι, αυτή τη φορά στην καρδιά της φημισμένης αγοράς χρυσού.

Σε έναν τόπο όπου ο πλούτος δεν κρύβεται αλλά επιδεικνύεται, όπου η πολυτέλεια θεωρείται αυτονόητη, ένα νέο, εκθαμβωτικό σχέδιο παίρνει μορφή. Το Ντουμπάι σκοπεύει να δημιουργήσει έναν δρόμο καλυμμένο με χρυσό — όχι μεταφορικά, αλλά στην κυριολεξία.

Ο εντυπωσιακός αυτός δρόμος θα αποτελέσει μέρος της υπό σχεδιασμό Χρυσής Περιοχής, μέσα στην ιστορική Αγορά Χρυσού του Ντουμπάι. Παρότι οι λεπτομέρειες του έργου δεν είναι γνωστές, η ιδέα και μόνο αρκεί για να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Δείτε εδώ πώς το Ντουμπάι σκοπεύει να μετατρέψει τον χρυσό σε καθημερινή εμπειρία.