Ντουμπάι: Σχεδιάζουν δρόμο στρωμένο με... χρυσό - iefimerida.gr

Ένα ακόμη φιλόδοξο έργο ετοιμάζεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των εντυπωσιακών αξιοθεάτων του Ντουμπάι, αυτή τη φορά στην καρδιά της φημισμένης αγοράς χρυσού.
Σε έναν τόπο όπου ο πλούτος δεν κρύβεται αλλά επιδεικνύεται, όπου η πολυτέλεια θεωρείται αυτονόητη, ένα νέο, εκθαμβωτικό σχέδιο παίρνει μορφή. Το Ντουμπάι σκοπεύει να δημιουργήσει έναν δρόμο καλυμμένο με χρυσό — όχι μεταφορικά, αλλά στην κυριολεξία.
Ο εντυπωσιακός αυτός δρόμος θα αποτελέσει μέρος της υπό σχεδιασμό Χρυσής Περιοχής, μέσα στην ιστορική Αγορά Χρυσού του Ντουμπάι. Παρότι οι λεπτομέρειες του έργου δεν είναι γνωστές, η ιδέα και μόνο αρκεί για να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Δείτε εδώ πώς το Ντουμπάι σκοπεύει να μετατρέψει τον χρυσό σε καθημερινή εμπειρία.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο