Αυτόν θέλει για νέο εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου ο Ντόναλντ Τραμπ: Τον πρόεδρο του UFC, Ντέινα Γουάιτ - iefimerida.gr

Τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του UFC, Ντέινα Γουάιτ πρόσφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους στενότερους συμμάχους του.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρότασή του το Σάββατο, μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας την επιθυμία του να αναλάβει ο Γουάιτ τον συγκεκριμένο ρόλο.

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Η ανάρτηση Τραμπ

«Με χαρά ανακοινώνω ότι στον σπουδαίο Ντέινα Γουάιτ, έναν μαχητή και πολεμιστή, προσφέρθηκε η θέση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση ζήτησε από τον Γουάιτ να φέρει μαζί του και ορισμένους βοηθούς, ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

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Στη λίστα που παρέθεσε ο Τραμπ περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα από τον χώρο των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA), όπως οι Ισλάμ Μαχατσέφ, Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ, Αμάντα Νούνες και Κέιλα Χάρισον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε, μάλιστα, τον επικεφαλής του UFC να αποδεχθεί την πρότασή του, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ανθρώπους που θα υπερασπιστούν τη χώρα απέναντι στην «παράλογη Αριστερά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παράλογη Αριστερά. Ο Ντέινα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου όπως κανένας άλλος. Ντέινα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Η στενή σχέση του κινήματος MAGA με το UFC

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε τον περασμένο Ιούνιο στον Λευκό Οίκο τη διοργάνωση UFC Freedom 250, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τα 80ά γενέθλιά του.

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης δημιουργήθηκε μια προσωρινή μεταλλική αρένα στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες.