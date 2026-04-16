Αιχμηρές δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα -«Κάνω ότι είναι σωστό, πρέπει να το καταλάβει αυτό» - iefimerida.gr

Με αιχμηρό αλλά και προσωπικό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για τον Πάπα, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε, «πρέπει να κάνω ό,τι είναι σωστό» και πρόσθεσε ότι ο Πάπας Λέων «πρέπει να το καταλάβει αυτό», υπογραμμίζοντας πως η διαφωνία τους δεν είναι προσωπική. Παράλληλα, έκανε αναφορά και στον αδελφό του Ποντίφικα, λέγοντας πως έχει φιλο-ρεπουμπλικανικές, θέσεις.

Σε δήλωσή του, ο Τραμπ κάλεσε τον Πάπα να αναγνωρίσει, όπως είπε, τη σκληρή πραγματικότητα της διεθνούς πολιτικής. «Αυτός είναι ένας άσχημος κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Ποντίφικας έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του, αλλά η πολιτική ηγεσία οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις με βάση την ασφάλεια και τα συμφέροντα των κρατών.

Σφοδρή καταδίκη της βίας και των πολεμικών συγκρούσεων

Νωρίτερα με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα παρενέβη εκ νέου ο Πάπας, καταδικάζοντας τη συνεχιζόμενη βία και τις ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Ο Ποντίφικας έκανε λόγο για έναν κόσμο που «σπαράσσεται από τυράννους», οι οποίοι, όπως τόνισε, ευθύνονται για την καταστροφή λαών μέσω του πολέμου και της ισχύος.

Έμμεσες αιχμές προς ηγέτες και κυβερνήσεις

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα κράτη ή πολιτικούς ηγέτες, ο Πάπας, σύμφωνα με το skynews, άσκησε κριτική σε όσους επιλέγουν τη στρατιωτική ισχύ αντί του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η στάση επιτείνει τις ανθρωπιστικές κρίσεις και αποσταθεροποιεί ολόκληρες περιοχές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δηλώσεις του ερμηνεύονται από αναλυτές ως έμμεση αναφορά σε μεγάλες δυνάμεις που εμπλέκονται σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Έμφαση στην παιδεία, την υγεία και την ανοικοδόμηση

Ο Ποντίφικας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αναπροσανατολισμού των κρατικών προτεραιοτήτων, καλώντας σε μείωση των στρατιωτικών δαπανών και ενίσχυση της παιδείας, της υγείας και της αποκατάστασης περιοχών που έχουν πληγεί από συγκρούσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους της εργαλειοποίησης της θρησκείας για πολιτικούς ή πολεμικούς σκοπούς.

Το μήνυμα ειρήνης και ο ρόλος του Βατικανού

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων του Πάπα υπέρ της ειρήνης και της αποκλιμάκωσης των εντάσεων διεθνώς. Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ρόλος του δεν είναι πολιτικός αλλά βαθιά ηθικός και πνευματικός, με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των λαών.