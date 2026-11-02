Ντόναλντ Τραμπ: «Μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του στην Ουάσινγκτον για να υπερασπιστεί εκ νέου τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, η στρατιωτική σύγκρουση δεν βρίσκει σύμφωνη την πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων, καθώς έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των καυσίμων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Ωστόσο, μιλώντας πριν από λίγο στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο κόσμος θα ήταν ένα «εντελώς διαφορετικό μέρος» εάν είχε επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι το Ιράν καταγράφει τον «υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων 15 ετών σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα», εκτιμώντας ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη «θέλει να καταλήξει σε συμφωνία». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι μια συμφωνία «θα μπορούσε να επιτευχθεί».

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Από την πλευρά της, η ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ουδέποτε επιδίωξε την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, διεθνείς παρατηρητές που εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν επισημαίνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει πρόσβαση σε πυρηνικό υλικό, παρά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Ο Τραμπ, ωστόσο, επέμεινε ότι η πυρηνική απειλή έχει ήδη εξουδετερωθεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το σταματήσαμε αυτό πριν από έναν χρόνο, με εκείνα τα υπέροχα βομβαρδιστικά B-2, τα οποία έπληξαν κάθε στόχο και έθαψαν τα πάντα κάτω από εκατοντάδες τόνους βράχων».