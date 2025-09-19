Ο Τραμπ σχεδιάζει να καλέσει το βασιλιά Κάρολο στις ΗΠΑ σε ανταπόδοση για την επίσκεψή του στη Βρετανία - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προσκαλέσει τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ το 2026.

Όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο BBC, η πρόσκληση σχεδιάζεται να γίνει με αφορμή τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Η ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει οριστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ πραγματοποίησε δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο μόνος Αμερικανός πρόεδρος με αυτή την τιμή. Η πρόσκληση ήταν μια ένδειξη «αδιάσπαστου δεσμού» μεταξύ των δύο χωρών, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του.



Την πιθανότητα πρόσκλησης από τον Αμερικανικό πρόεδρο αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Telegraph.

Από την πλευρά της η Independent ανέφερε ότι η πρόσκληση θα μπορούσε εναλλακτικά να απευθυνθεί στον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κάθριν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη βρετανικού μονάρχη στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2007 από την βασίλισσα Ελισάβετ.